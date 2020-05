Propone López Sugía seguro de desempleo ante la pérdida de 10 mil empleos en Guerrero

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo Arturo López Sugía dijo que la federación debe tomar medidas extraordinarias para mitigar la pérdida de empleos en Guerrero debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 como seguro de desempleo o ’al menos empleo temporal’.



Luego que el IMSS dio a conocer que en abril hubo 6.3% empleos menos que el mismo mes del año pasado y que el vicepresidente regional de la Concanaco Javier Saldívar Rodríguez informó que en dos meses se han perdido 10 mil empleos en el estado el legislador señaló que ’esa curva también se debe aplanar’.



El diputado consideró que el dato es alarmante aun cuando no incluye las afectaciones al empleo informal que en el caso del estado es mayor que el formal.



’Se trata de 10 mil familias que ya no tienen una fuente de ingresos, y si se toma en cuenta que esto es en dos meses, si la tendencia se mantiene y se suman otros cinco mil este mes hablaremos de 15 mil personas, aproximadamente el 10 por ciento de los empleos formales registrados en Guerrero, de ese tamaño será el boquete que le está haciendo la pandemia a la economía del estado solamente en puestos de trabajo’.



Agregó que existen acciones de gobierno pero consisten en créditos que no alcanzarán a cubrir las necesidades si la emergencia sigue prolongándose ’pero además debemos ser realistas, aun cuando no te cobren intereses y te pongan abonos chiquitos, no dejan de ser una deuda, incluso el propio gobierno federal no ha querido endeudarse a sí mismo, es comprensible que muchas personas sin trabajo tampoco quieran hacerlo’.



Por lo que consideró que se requiere tomar medidas excepcionales para preservar las fuentes de trabajo y apoyar a quienes han perdido sus trabajos ’de una manera en que no se vean doblemente afectados convirtiéndose en deudores aparte de desempleados, establecer a nivel federal el seguro de desempleo o al menos alguna alternativa de empleo temporal’.