Propone Luis Mendoza subastar la que fuera casa de campaña del ahora Presidente, por posible conflicto de interés



• La ’Casa Bartlett’ podría funcionar como un Centro de Atención Covid-19, en caso de que pueda ser donada por Ramírez Cuéllar



El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) propuso subastar el inmueble que utilizó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para su campaña electoral, propiedad de un colaborador cercano al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.



Actualmente, el inmueble ubicado en Chihuahua 216, colonia Roma, alberga las oficinas de Morena, y recientemente se dio a conocer la noticia sobre su adquisición a la empresa Top Real Estate Company, cuyo accionista es José de Jesús Hernández Torres, hombre ligado al actual titular de la CFE.



A través de un comunicado, el legislador panista señaló que ’es un claro indicio de corrupción al más alto nivel’.



Mendoza Acevedo exigió al director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, incautar la propiedad y subastarla en los términos de Ley, por tener sombras de irregularidad.



’El dinero recabado debe ser destinado para pagar gratificaciones al personal de salud, comprar insumos o bien, habilitar este inmueble como un Centro de Atención Covid-19; ya que la casa está muy bien acondicionada y tiene espacios que pueden aportar a los médicos o enfermos’, indicó.



El diputado panista comentó que hay muchas formas de sacarle provecho a esta ’Casa Bartlett’, por lo que le pidió al Presidente convencer al dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que facilite los trámites o bien, no darle tantas vueltas y donar el inmueble a la causa.



Subrayó que los legisladores del PAN no se oponen a elevar el presupuesto para la salud, sino que buscan que la forma sea legal y no con imposiciones, ’ni que vengan de Palacio Nacional a tirar línea a los legisladores’.