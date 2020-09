Propone Mario Delgado la reestructuración de Morena y ser ejemplo para los mexicanos

Al considerar que el próximo presidente nacional de Morena debe ser garante de unidad y de diálogo permanente con la militancia y con el pueblo mexicano, el candidato a dirigir el partido en México, Mario Delgado Carrillo, manifestó que luego de la contienda interna habrá una profunda reestructuración del instituto político, donde los nuevos lineamientos vayan de la mano con la Cuarta Transformación del país.



En conferencia de prensa, desarrollada en Acapulco, Delgado Carrillo propuso que la nueva dirigencia nacional será itinerante y recorrerá todos los rincones de México, con el objetivo de llegar fortalecidos en 2021, en el proceso electoral más grande en la historia de la nación.



’Nosotros vamos a mirar a la militancia a los ojos porque pondremos el ejemplo de calidad moral, pero también de honestidad, donde cada individuo tendrá voz y voto, alejados de la política tradicional donde los de arriba mandan y los de abajo obedecen, cuando la práctica democrática debe ser horizontal y con igualdad de oportunidades para todos’, manifestó.



Mario Delgado informó que también se recuperará el periódico Regeneración que se dejó de imprimir en varias entidades, además de abrir candidaturas a externos, siempre y cuando cumplan con los estatutos de Morena, no mentir, no robar y no traicionar a los ciudadanos, concluyó.



En el evento también estuvieron la diputada federal por Morena, Abelina López Rodríguez; el senador con licencia Félix Salgado Macedonio; los diputados locales Norma Otilia Hernández Martínez, Mariana García Guillén, Marco Antonio Cabada, Luis Enrique Ríos Saucedo; el regidor Ilich Lozano Herrera, entre otros invitados.