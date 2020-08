Propone Morena crear municipio 126 y reducir síndicos y regidores

Toluca, Méx., a 10 de agosto de 2020. El Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura Local presentará una iniciativa para reducir en un 50 por ciento el número de síndicos y regidores de los Ayuntamientos, crear el municipio 126, al dividir a Ecatepec en dos alcaldías, y además impulsar la Reforma del Estado en la entidad mexiquense, con la participación de actores políticos, especialistas académicos y los poderes Ejecutivo y Judicial.





En conferencia de prensa, el líder morenista, Maurilio Hernández González, acompañado del senador Higinio Martínez Miranda, e integrantes de la bancada, anunciaron que las nuevas circunstancias que vive el país y la entidad, derivadas de la pandemia, obligan a revisar el marco legal.





’Vamos a revisar la Constitución Política para adecuarla a las nuevas circunstancias, que estamos viviendo y sufriendo día a día, es una responsabilidad que recae en el legislativo del estado, vamos a plantear todo un proceso de acuerdos para resolver los problemas por las vías jurisdiccionales o legislativas.





Abundó que se creará una comisión plural, con la participación de académicos, sociedad civil, de los poderes Ejecutivo y Judicial, de las fuerzas políticas para plantear las reformas constitucionales en la entidad.





El senador Higinio Martínez aseveró que las propuestas legislativas son producto del consenso de diputados federales, locales, y alcaldes, para mejorar las condiciones de vida en una entidad con 18 millones de habitantes donde la pobreza, la corrupción y la inseguridad son los temas principales que preocupan a los ciudadanos, y que hoy con la pandemia están obligados a buscar un nuevo marco legal.





’Hemos decidido impulsar la Reforma de Estado del Estado de México, es necesario ir a fondo y adecuar una reforma que abarcaría una nueva constitución, todo el marco legal, impulsado por la Cámara de Diputados’, abundó…





Sin embargo, aseguró que hay temas que no pueden esperar hasta las reformas constitucionales como la de reducir el número de síndicos y regidores de mayoría y de representación proporcional en la entidad, propuesta que ha sido respaldada por varios ediles, pues consideran que significaría grandes ahorros presupuestales en estos tiempos de crisis.





’En muchos casos el número de regidores es excesivo para las actividades del municipio, hoy vivimos una pandemia que nos ha generado una crisis sanitaria y económica, quienes hemos sido alcaldes, saben lo que representa el número de regidores o de síndicos para 125 municipios’, apuntó.





La propuesta para los municipios con menos de 150 mil habitantes de 12 integrantes, pasarían a 7 integrantes; los de más de 150 mil y menos de 500 mil, pasarían de 15 a 9 integrantes, y los municipios de más de 500 mil habitantes pasarían de 22, 23 a 12 regidores.





La otra iniciativa será impulsar la creación del municipio de Ciudad Azteca, al dividir en dos a esta localidad con más de 2.5 millones de habitantes, y que pese a la intervención de autoridades y presupuestos federales, estatales y municipales enfrenta serios problemas, y su actual estructura administrativa es inviable política y financieramente.





En la conferencia estuvieron los diputados locales Azucena Cisneros Coss, Faustino de la Cruz Pérez, Bryan Andrés Tinoco Ruíz, Camilo Murillo Zavala, para respaldar la iniciativa, así como los federales Marco Antonio González, Guadalupe Román, María Eugenia Hernández Pérez y Alma Delia Navarrete.





’La gente de Ecatepec se merece un trato distinto, no solo más recursos económicos, no solo todo el aparato federal, estatal y municipal para combatir la terrible inseguridad que hoy se vive, mucho más dinero del congreso federal y local para el terrible problema abasto de agua, requiere una nueva manera de administrarse, requiere autoridades más cercanas a la población’, detalló.