Propone MORENA que programa de lucha, estatutos y objetivos, sean los criterios para aplicar encuestas de candidatos en Guerrero.

CHILPANCINGO. - Por considerar que el estado mantiene condiciones especiales donde se debe de "luchar por construir auténticas representanciones populares", consejeros estatales y militantes de Morena propusieron que no sólo sea la "popularidad simplona" lo que defina a los candidatos de Guerrero rumbo a las elecciones del 2021, sino que dicha medición incluya el perfil idóneo con base al programa de lucha, estatutos y objetivos del partido.



Tras darse a conocer que el método de selección de candidatos será por medio de encuestas, consejeros y militantes de Morena, encabezados por el Presidente del Consejo Estatal, Luis Enrique Ríos Saucedo y casi mil firmantes, entre ellos, diputados federales, locales, alcaldes, síndicos y regidores; Emitieron un desplegado nacional dirigido al pueblo de Guerrero, la Comisión Nacional de elecciones y a la Dirigencia Nacional de Morena donde confían que el proceso electivo por venir - que será histórico- sea apegado a lo que dicta el artículo 3° de su estatuto.



Confiaron en que la encuesta tenga la altura de miras sobre lo que se consulte al pueblo, para elegir así, a quienes será su abanderado en el año 2021 y con ello, continuar en la digna lucha por la Cuarta trasformación.



Explicaron que el perfil idóneo a encuestar deberá considerar: ética y calidad moral, conocimiento del territorio y sus actores; honradez, perseverancia, disciplina, confianza, inclusión, respeto a la diversidad, sinceridad y un profundo respeto a la familia. Reconocer la identidad de los pueblos originarios y las lenguas maternas; mostrar interés y trabajo por los recursos del hábitat como parte del bien común.



Además de cumplir con un eficiente historial en el desempeño del servicio público, es imperativo considerar los nuevos lineamientos del Consejo General del INE respecto a no haber ejercido violencia, de ningún tipo, hacia las mujeres, ser partícipe de la agenda solidaria, y por supuesto, mostrar un fuerte anhelo por

el bienestar y la felicidad del pueblo, expresa el documento.



Por lo tanto, aseguraron que "no son las redes, ni la popularidad simplona lo que se debe medir. Nuestra militancia encabeza una generación de nuevos políticos, ciudadanos de a pie, que sus-

tentan la seguridad del cambio, no en las viejas prácticas mafiosas, sino en el nuevo paradigma y liderazgo de nuestro movimiento. En sus manos tienen una responsabilidad histórica, se lo deben al pueblo de Guerrero".



Confiaron que se tome en cuenta su propuesta y se elija a quienes verdaderamente representan la lucha y verdadera 4T en la entidad.



Entre los que firmaron este desplegado, destacan: Los diputados federales, Araceli Ocampo Manzanares y Víctor Mójica Wences; locales, Arturo Martínez Núñez, Aristóteles Tito Arroyo, Blanca Celene Armenta Piza, Mariana García Guillén, Marco Antonio Cabada Arias, Moisés Reyes Sandoval, Nilsan Hilario Mendoza, Perla Xóchil García Silva y Yoloczin Domínguez Serna; Los alcaldes, Abel Bruno Arriaga, Ana Lilia Botello Figueroa, Javier Hurtado Catalán y Zeferino Villanueva Galindo, así como síndicos, regidores de todo el Estado.