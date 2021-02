Propone Morena reducir recurso a partidos a la mitad

El grupo parlamentario de Morena presentó en el pleno del Senado la iniciativa en la que se plantea reducir en un 50 por ciento el presupuesto público a partidos políticos con la finalidad de destinar esos recursos a programas sociales y/o a otros cuyo impacto sea verdaderamente percibido por los ciudadanos.



La senadora morenista Mónica Fernández Balboa aseguró que no existe razón alguna para mantener los extraordinarios recursos públicos. ’El abuso de prerrogativas de parte de los partidos políticos debe terminar’, afirmó.



En la iniciativa presentada se plantea que en caso de que exista una emergencia nacional como la que se vive por la pandemia de COVID-19. El presidente y el Congreso tendrán facultad de proponer que la reducción del presupuesto a los partidos sea superior al 50 por ciento. A fin de redirigir los recursos a la contingencia que se presente.



Asimismo, propone que cada dirigencia nacional de partidos políticos tenga facultad para regresar recursos públicos cada año. Y así, dirigir ese dinero a emergencias nacionales.



’Ya no se justifica el financiamiento público porque ya cumplió con su cometido histórico, ya que ya no hay un partido hegemónico’, puntualizó la senadora.REVOLUCIÓN 3.0