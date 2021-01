Propone Moy Reyes en Congreso de Guerrero, otorgar custodia compartida a padres de familia en situación de divorcio o separación

El diputado Moisés Reyes Sandoval presentó una iniciativa de adición al Código Civil del Estado de Guerrero para que, cuando ambos padres lo acuerden mediante el convenio de divorcio y/o separación respectiva, y atendiendo al interés superior del menor, se les otorgue la custodia compartida, de modo que los hijos e hijas puedan relacionarse con ambas familias.



Al presentar su propuesta, el legislador de Morena expuso que con estas reformas se pretende incentivar la custodia compartida como una posibilidad de garantizar el vínculo afectivo tanto con la madre como con el padre, así como con la familia de ambas partes, y brindar una mejor vida y desarrollo para las y los menores.



Dijo que esta custodia podrá acordarse en periodos equivalentes de una semana, un mes, por semestre o año escolar. o cuando lo determine el padre o la madre, de conformidad con sus posibilidades o el órgano jurisdiccional, valorando las especiales circunstancias de cada caso y considerando lo más adecuado para la edad de las hijas o hijos.



En ese sentido, Reyes Sandoval considera que la legislación civil debe cumplir su enfoque transformador, progresivo, dinámico y protector para garantizar y proteger a la familia en cualquiera de sus modalidades, de forma ilimitada, previendo las circunstancias en las que esta custodia debe otorgarse.



’Lamentablemente, nuestra legislación no la tiene establecida adecuadamente, observándose un atraso en nuestra entidad en cuanto a la Ley de lo Familiar, ya que en la actual normatividad los aspectos de definición para el derecho relativo al cuidado de los menores no garantizan la convivencia de manera regular entre el menor y ambas familias a las que pertenece’, abundó.



El diputado recalcó que la guarda y custodia compartida no deberá ser considerada una medida excepcional, sino que, por el contrario, se deberá establecer como ’normal y deseable’, ya que permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambas familias a las cuales pertenecen, aun en situaciones difíciles.



La iniciativa plantea adicionar el artículo 539 Bis al Código Civil del Estado, misma que se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación respectiva.