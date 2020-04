Propone Omar Fayad Ley de Amnistía ante el Congreso estatal



-Se concederá por los delitos de aborto, robo simple y sin violencia y posesión de drogas en menor cantidad, entre otros



-También se otorgará a todas las personas de origen indígena que no hayan tenido asesoría legal e intérpretes en su propia lengua



-La iniciativa de ley tendrá efecto retroactivo.



El gobernador Omar Fayad envió una iniciativa de Ley de Amnistía al Congreso del Estado de Hidalgo, el pasado viernes, dicho proyecto de ley beneficiará a quienes hayan cometido los delitos de aborto, delitos contra la salud, en donde las autoridades del fuero común tengan competencia en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud; delitos cometidos por personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan tenido intérpretes o defensores en su propia lengua.



También favorecerá a infractores por el delito de robo simple y sin violencia, siempre y cuando la pena sea menor a cuatro años y por sedición o porque haya instigado a la comisión de otros delitos de robo sin que se haya cometido secuestro u homicidio, como tampoco lesiones graves por el uso de armas de fuego.

Quienes se encuentren prófugos de la justicia por los delitos antes señalados, podrán beneficiarse de la amnistía mediante solicitud correspondiente.



Esta amnistía no se otorgará ni a reincidentes ni a aquellos que hayan cometido delitos graves, según lo define el artículo 19 de la Constitución.



’Esta propuesta va en la misma línea de la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,en el sentido de corregir la injusticia contra los grupos vulnerables, lo que ha provocado que mujeres, jóvenes e indígenas estén en prisión por delitos menores, ya sea del ámbito federal o local. Al mismo tiempo esta propuesta busca descongestionar nuestras prisiones, considerando la emergencia que estamos viviendo por el coronavirus’, señaló el gobernador Fayad.



El Ejecutivo del estado constituirá una comisión que coordinará los trabajos con el objeto de facilitar y vigilar la aplicación de la Ley de Amnistía.