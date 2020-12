Propone Osorio Chong crear Agencia Federal de Regulación de Riesgos Sanitarios

PROPONE OSORIO CHONG CREAR LA AGENCIA FEDERAL DE REGULACIÓN SOBRE RIESGOS SANITARIOS EN SUSTITUCIÓN DE COFEPRIS.



No tiene que ver con ideologías partidistas, sino con conocimiento y fortaleza técnicas, para garantizar el derecho a la salud.



Las características de esta Agencia vendrán aparejadas a la obligación de promover la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.



El senador Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de diversos ordenamientos legales, para crear la Agencia Federal de Regulación sobre Riesgos Sanitarios en sustitución de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



Señaló que se trata de un tema que no tiene que ver con ideologías partidistas, sino con conocimiento y fortaleza técnicas, para garantizar el derecho a la salud, cuya tarea exige la capacidad y el rigor para generar entornos sanos y en última instancia para prevenir la propagación de enfermedades desde la polio, el sarampión, el virus H1-N1, hasta el Covid-19.



Dijo que la Cofepris perdió 130 millones de pesos entre los años 2018 al 2020, un presupuesto de por sí insuficiente. Además, añadió, el despido de trabajadores con perfil técnico detuvo las importaciones y certificación de medicamentos y generó desabasto.



Sostuvo que hace unos meses el gobierno anunció la decisión de adscribirla a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, una decisión cuestionable que atenta contra su autonomía, y que de acuerdo a especialistas, pone en riesgo la certificación por parte de la OMS.



Con ánimo constructivo, precisó, se proponen reformas a la Ley General de Salud y otros ordenamientos relacionados, para fortalecer la Cofepris. ’Esta iniciativa busca convertir a la Comisión en una agencia descentralizada de la Secretaría de Salud, adecuarla a las mejores prácticas internacionales para hacerla más eficiente; otorgar la autonomía administrativa, técnica, operativa y presupuestal y las herramientas necesarias para facilitar la colaboración con sus equivalentes en otros países’, subrayó.



Se propone crear nuevos mecanismos de rendición de cuentas y transparentar su trabajo, además de garantizar, en la ley, que el rigor científico, la seguridad de los pacientes y la salud de los ciudadanos prevalezca sobre otras consideraciones, además de evitar conflictos de intereses al ser la misma autoridad quien regula, quien compra los medicamentos y de asegurar la imparcialidad y la certificación de hospitales y centros de salud públicos.



Puntualizó que no se trata de un asunto menor: ’estamos hablando de la regulación de cerca del 14 por ciento del PIB nacional; de la certificación de los alimentos y medicinas que se consumen en México y en muchos otros países, y de la vigilancia de buena parte de las importaciones y exportaciones de la décimo quinta economía más grande del mundo, la nuestra: Se trata, en suma, de construir una Agencia Federal de Regulación sobre Riesgos Sanitarios que esté a la altura de los nuevos desafíos, de priorizar la atención de la pandemia, y la de consolidar una agencia reguladora que actúe con visión de Estado por encima de consideraciones de gobierno.



En tal virtud, subraya Osorio Chong en su iniciativa, es necesario darle a la Cofepris el carácter de Agencia de acuerdo con la denominación de los órganos reguladores extranjeros para garantizar su mayor autonomía técnica, operativa, de gestión y presupuestal. Además prevalece la necesidad de contar con una persona con amplia experiencia, amplio conocimiento, reconocido prestigio y carente de interés político para que quede al frente de dicha institución, dándole el ordenamiento de organismo descentralizado.



’Las características otorgadas a la Agencia Federal de Regulación sobre Riesgos Sanitarios, vendrán aparejadas con una obligación de promover la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en el quehacer público a través de un sistema de prevención de los delitos relacionados con hechos de corrupción’, enfatizó. La iniciativa del senador Osorio Chong fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen.