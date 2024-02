Propone Xóchitl Flores más obra publica para 2024 en Chimalhuacán

Como parte de las obras públicas por más de 10 millones de pesos que ejecuta en las colonias Totolco y Copalera, el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, que jefatura la Presidenta Xóchitl Flores Jiménez, entregó hoy módulos sanitarios en la Escuela Preparatoria Oficial Número 284 ’Forjadores de la Patria’.



En representación de la Presidenta Municipal y entre aplausos de reconocimiento por parte de la comunidad escolar, inauguraron la obra el Primer Síndico, Faustino Méndez Lázaro, y los regidores Adán Vargas Santiago, Guadalupe Reynoso Flores, Beatriz Cuevas Mendoza y Socorro Vilchis Sánchez, así como la Directora de Educación, María del Pilar Piña Trejo, y el Coordinador de Obras, Juan García González.



Al agradecer a nombre de la Presidenta y del H. Ayuntamiento el reconocimiento, el Primer Síndico destacó el papel de los regidores al aprobar la canalización de recursos a los proyectos que les propone la mandataria, como recién lo hicieron para más obras en 2024, lo cual mereció el aplauso de los presentes.



Méndez Lázaro admitió que no hay dinero que alcance para el cúmulo de necesidades en el municipio y en esta misma escuela, pero reiteró la disposición de la Presidenta y el H. Ayuntamiento para atender y avanzar como se ha hecho al momento, ya que éste es un gobierno que se compromete, cumple y da resultados, lo cual es verificable en las páginas de internet de la administración local.



Con él coincidió la Directora de Educación Municipal, Piña Trejo, quien destacó que, a diferencia de otros gobiernos, el de Xóchitl Flores es de puertas abiertas, por lo que atiende sin condicionamiento ni diferenciación alguna a todas y todos los chimalhuaquenses.



Ambos representantes del Gobierno Municipal pidieron a la comunidad cuidar todas y cada una de las nuevas instalaciones que se entregan, pues aun cuando no se le pide peso alguno para su realización, implican gran esfuerzo de todas y todos el concretarlas y es necesario preservarlas para futuras generaciones.



Específicamente, el Primer Síndico solicitó al alumnado no ’grafitear’ sus paredes o puertas con ’te amo, fulanita o fulanito de tal’, sino, en su caso, regresar a las cartitas de antaño o aprovechar las llamadas ’redes sociales’ electrónicas. ’La escuela hace al alumno, pero también el alumno hace a la escuela’, expresó.



Piña Trejo argumentó que, en el caso de estos sanitarios, contribuyen a un mejor ambiente y motivación para el estudio y, sumados a otros apoyos que el Gobierno Municipal de Xóchitl Flores entrega directamente y sin intermediarios, como el de Regreso a Clases, crean un ambiente digno y aportan a una mejor educación, lo cual es base para una mejor sociedad.



En representación de esta comunidad, el Director de la Preparatoria, Silvestre Aristóteles Lomelí Escobar, apuntó que, a semejanza del gobierno humanista que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el de Xóchitl Flores es justo y equitativo para todas y todos, lo cual es palpable, visible y comprobable.



A nombre de alumnas y alumnos, Ernesto Santamaría Cano asumió el compromiso de cuidar las nuevas instalaciones, pues implicaron una larga lucha que sólo fue atendida por un gobierno justo y trabajador, por lo cual agradeció a todas y cada uno de sus integrantes. ’Esperamos nos sigan apoyando con las necesidades de la escuela’, expresó.



Otros participantes en esta inauguración fueron la Subdirectora del Plantel, Nancy Hernández Díaz, y el Supervisor Escolar de la Zona 047, Guillermo Trejo Escobedo, así como la Subdirectora de la Escuela ’Forjadores de la Patria’ de Valle de Chalco, Guadalupe García García, y las integrantes del Comité Ciudadano de Control y Vigilancia (Cocicovi), Rosa Ledezma Ibarra, Petra Nieto Rosas y Aurelia Castillo García.