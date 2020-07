Proponen acciones para prevenir violencia política contra mujeres en el EDOMÉX

• Resaltan la necesidad de romper brechas de discriminación, desigualdad y prejuicios.



Toluca, Estado de México, .- Pese a que se han generado reformas electorales que permiten la participación política de las mujeres en un 50 por ciento, ello no garantiza que exista toma de decisiones con perspectiva de género y, por ende, éste es uno de los grandes retos que se tiene en materia de violencia política hacia las mujeres.



Así lo expresó la Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), Melissa Vargas Camacho, al participar en el encuentro virtual ’Los beneficios de las reformas en materia de género al Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género’.



En este contexto, precisó que no se puede hablar de prosperidad o mejores niveles de desarrollo en ningún país o estado, si la mitad de la población no goza de los mismos derechos incluyendo a los político-electorales, por lo que resulta importante hablar de una agenda de combate a este tipo de violencia.



Durante este encuentro virtual, organizado por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), con miras a la armonización legislativa en materia de paridad, la vocal del CEMyBS, refirió que hablar en la cámara legislativa local sobre disminuir las brechas de desigualdad, ha sido resultado de la participación de las mujeres de este espacio.



Vargas Camacho precisó que se tiene que seguir trabajando para conseguir mayor representación con énfasis en que no se trata sólo de ejercer el poder, sino de generar estrategias que permitan fortalecer la capacidad de las mujeres que están en el ejercicio del poder.



En su papel de Secretaria del Observatorio Político de la Mujer en el Estado de México y ante los ponentes y especialistas en la materia, refirió que es necesario romper barreras de estereotipo, prejuicios y discriminación.



De igual forma, agregó que se requiere de un trabajo de sensibilización y campañas de capacitación, enfocadas principalmente a comunidades rurales e indígenas, ya que en éstas es imperante que se demuestre que las mujeres tienen los mismos derechos y capacidades y que cuentan con herramientas que les permitan luchar por sus derechos.



Por último, la titular del CEMyBS dijo que el acceso a la justicia electoral es fundamental, para ello propuso un Comité que revise y analice los mecanismos para resarcir el daño a la violencia política para ir al fondo del problema y evitar que ello siga sucediendo.