Proponen adición a la ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas para proteger su patrimonio cultural

Chilpancingo, Gro., a 15 de octubre del 2020.- La diputada Perla Edith Martínez Ríos propuso adicionar la Ley de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, para que el Estado y los Municipios protejan la propiedad intelectual colectiva, el patrimonio cultural material e inmaterial, conocimientos, prácticas y expresiones culturales tradicionales, lenguas y recursos genéticos de los pueblos y comunidades indígenas, y para que se adopten medidas que eviten la apropiación indebida, aprovechamiento o explotación comercial no autorizada de los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos originarios.

Al presentar la propuesta, la legisladora del PRD señaló que el motivo de su iniciativa es por los fenómenos de acaparamiento, la falta de canales comerciales adecuados, los costos de distribución, la apropiación indebida, entre otros factores externos como internos que han restringido el beneficio económico para los productores guerrerenses

Puso como ejemplo el plagio de bordados de los artistas de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, en el 2015, por la francesa Isabel Marant, quien no reportó ningún crédito ni remuneración por la apropiación indebida de los elementos culturales del pueblo mixe, así como el de una empresa de moda francesa que demandó a Isabel Marant por creer tener los derechos de autor de los bordados indígenas mexicanos.

Dijo que la Constitución Política de México reconoce como un derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos el preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, y acceder plenamente a la jurisdicción del estado, tomando en consideración sus usos, costumbres y demás especificidades culturales.

Por ello, reiteró que lo que se busca es reconocer la figura colectiva de los pueblos indígenas como sujetos de propiedad intelectual en relación con su patrimonio cultural y natural, que debe ir acompañada de un proceso de reflexión y concientización de la sociedad en general, a fin de contribuir a crear un ambiente de respeto a la integridad de dicho sector.

’Se requiere modificar el marco legal en materia de propiedad intelectual, debido a que el existente es inadecuado para reconocer y proteger los conocimientos y expresiones tradicionales, por mantener la visión clásica de propiedad intelectual basada en sistemas estadounidenses y europeos’, expuso.



Intervenciones

Al participar con el tema ’La diversidad sexual y los derechos de quienes integran la comunidad LGBT’, el diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) se pronunció en favor de la inclusión y el respeto a los derechos de esta comunidad y solicitó a sus compañeros trabajar en la homologación de los códigos civiles estatales, en concordancia con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

En relación con el tema, participó el diputado Bernardo Ortega Jiménez (PRD) para referir que respecto a las reformas de los derechos de la población LGTB, están a la espera de que la Junta de Coordinación Política coloque en la mesa el tema para que sea integrado al orden del día.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Villanueva Vega, aclaró que el asunto aún no se encuentra al interior de la Jucopo, sino en la Comisión de Justicia, pero en cuanto sea recibido se incorporará en las próximas sesiones para que se ponga a consideración del Pleno.

Mientras que el diputado Omar Jalil Flores Majul (PRI) informó que las reformas en materia de matrimonios igualitarios fueron analizadas al interior de la Comisión de Justicia y ya se encuentra listo el dictamen, que por cuestiones de la contingencia sufrió un retraso, pero en breve se procederá a hacer entrega del mismo para dar continuidad al procedimiento legislativo.

En otro punto del orden del día, intervino a nombre de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) la diputada Nilsan Hilario Mendoza, con el tema del ’Derecho del voto de la mujer en México’.

Calificó esta lucha como un camino difícil para lograr el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, lo cual se consagró hasta el año de 1955, cuando las mujeres mexicanas emitieron su voto en elecciones federales. Enfatizó, sin embargo, que a 67 años de logrado el voto de la mujer, aún persiste la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres.

Recordó que el Congreso del Estado ha trabajado en la materia y muestra de ello es la reforma constitucional del 2019 para el reconocimiento pleno de los derechos políticos de las mujeres y que ratifica la paridad de género en todos los cargos de la administración pública federal, estatal y municipal; las reformas a la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación, así como sobre violencia política en razón de género.

El diputado Aristóteles Tito Arroyo habló por su parte sobre el ’Quinto Informe de Gobierno, Alcances y Retrocesos en Materia Indígena y Afromexicana’, cuestionando que por parte del Ejecutivo estatal no hay políticas públicas justas e incluyentes, sino todo lo contrario, pues se ha negado a impulsar reformas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las y los indígenas y afromexicanos.

Reiteró que es evidente la falta de acciones efectivas en materia indígena y priva la desigualdad social, la falta de acceso a la justicia y los derechos humanos de jornaleros, así como la omisión para preservar la riqueza artística y cultural de los pueblos originarios, además de que no se ha garantizado su salud en estos tiempos de contingencia.

En relación con el tema intervino el diputado Omar Jalil Flores Maul (PRI), quien aludió que en favor de los pueblos indígenas y afromexicanos sí hay acciones efectivas que se detallan en el Quinto Informe del titular del Ejecutivo estatal, mismas que son acordes al Plan Estatal de Desarrollo en sus apartados ’Guerrero Socialmente Comprometido’, ’Guerrero con Desarrollo Integral Regional y Municipal’ y ’Estrategias Transversales’.

Expuso que la actual situación sanitaria ha condicionado la acción gubernamental, pero eso no ha impedido continuar la labor de promover el desarrollo integral de los pueblos originarios, y destacó acciones en materia educativa, cultural, producción y comercialización además de la atención médica por la pandemia.

La diputada Erika Valencia Cardona (Morena) intervino sobre el reciente fallecimiento de César Núñez Ramos. Reseñó parte de su trayectoria, que data del año 1964, destacando siempre como un luchador social de izquierda y promotor de las causas justas y humildes.

Dijo que César Núñez se caracterizó por su tenacidad, firmeza, congruencia, honestidad y compromiso con la lucha social para transformar a México, y entregó sus mejores años a construir en Guerrero el Movimiento de Regeneración Nacional que posteriormente se convertiría en el partido Morena.

Al final, la legisladora pidió a la Mesa Directiva guardaran un minuto de silencio en memoria del fallecido.



