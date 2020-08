Proponen comisión para regular tarifas en Edomex, Dip, Faustino de la Cruz,

La comisión estaría integrada por los titulares de la Secretaría de Movilidad y del Instituto del Transporte Público, el presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes de la Legislatura local, así como un representante de los siguientes sectores: transportistas, estudiantes, universidades, de la sociedad civil en materia de víctimas del transporte público y uno del Observatorio Ciudadano de Movilidad, así como el Secretario de Comunicaciones cuando se trate de medios de transporte masivo, de alta capacidad y teleférico.



La propuesta de Faustino de la Cruz, señala que deben establecerse desde la Ley disposiciones que regulen las tarifas del transporte público a efecto de no dejarlo a la discrecionalidad de un reglamento. Algunos aspectos serían: el interés del público usuario, los aspectos del itinerario y servicio, variables económicas de cada región, los costos para cubrir por los gastos fijos, gastos variables y los gastos de inversión, así como las condiciones físicas de las unidades, entre otros.



’Se opta por implementar un modelo incluyente y democrático para la fijación y actualización de las tarifas del transporte público en el Estado de México, mediante la creación de un órgano colegiado mixto, tal y como acontece en otras entidades federativas’, expresa.



El diputado recordó que el 19 de diciembre del 2019, fue publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, el acuerdo mediante el cual se autorizaba un incremento del 20 por ciento para el trasporte en el Estado de México.



Y aunque la ciudadanía se manifestó en contra y que incluso la propia Legislatura aprobó un exhorto pidiéndole al Gobierno mexiquense que no aplicara el aumento, este se aplicó



La propuesta también regula descuentos y exenciones como en el caso de las niños menores de cinco años no pagarían pasaje, tampoco los adultos mayores, los policías estatales, municipales o inspectores de movilidad, todos ellos en servicio.



Descuentos del 50 % a personas con discapacidad y estudiantes con credencial en época de clases en el transporte público masivo o de alta capacidad. Por el tema del Covid, se propone la exención o descuento de pago de transporte público al personal de salud y, en casos de emergencia o contingencia podrá destinarse recursos públicos para subsidiar tarifas preferenciales y exenciones.