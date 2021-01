Proponen dar certeza jurídica a derechos y obligaciones en matrimonios homosexuales.



Las leyes no deben discriminar a ninguna persona por su orientación sexual, afirma senador Alejandro Peña.



A fin de dar cumplimiento a los principios de igualdad y no discriminación para toda la población, el senador José Alejandro Peña Villa propuso sustituir los términos ’marido y mujer’ por el de ’cónyuges’ en el Código Civil Federal y así generar mayor certeza jurídica de los derechos y obligaciones en los matrimonios del mismo sexo.



Explicó que la ley vigente deja en total indefensión, ante futuros inconvenientes, a las parejas del mismo sexo, debido a que en ella sólo se hace referencia a ’los derechos y obligaciones del marido y la mujer’ en la celebración contractual del matrimonio.



Esto, señaló el legislador de Morena, representa una forma de discriminación, ya que, independientemente de su orientación sexual, a todas las parejas se les debe garantizar el respeto y goce de sus derechos, pero también deben quedar claras las obligaciones que adquieren con el matrimonio.



Durante 2019, se registraron 3 mil 596 matrimonios entre personas del mismo sexo, de los cuales mil 604 se realizaron entre hombres y mil 992 entre mujeres, refirió Peña Villa en su iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos.



Refirió que todavía no se cuenta con el reconocimiento legal de este tipo de uniones a nivel nacional, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los estados de Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes que modifiquen sus constituciones y códigos civiles, para que acepten dicha figura dentro de sus ordenamientos.



Dijo que las leyes no deben discriminar a ninguna persona por su orientación sexual y el marco jurídico existente debe ofrecer una protección adecuada contra cualquier tipo de práctica discriminatoria.



Es urgente asegurar el respeto a todas las personas y dar cumplimiento a los principios de igualdad y no discriminación, los cuales son básicos en las normas internacionales de derechos humanos, puntualizó el senador.