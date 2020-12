Proponen dirigentes estatales de Morena a Ilich Lozano como candidato a la alcaldía de Acapulco

El regidor por Morena, Ilich Lozano Herrera, sostuvo una reunión con vecinos del Barrio de la Fábrica, con la finalidad de intercambiar proyectos y propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en cuanto al abastecimiento de agua potable y servicios públicos, entre ellos el aumento de luminarias y la pavimentación de calles de colonias marginadas del puerto. ’Hemos logrado bajar muchos recursos para construir obra pública en este barrio tan emblemático, pero se que falta aún mucho por hacer; seguiremos trabajando de la mano y lograremos crear un mejor Acapulco, ustedes me conocen y saben que yo no les fallo’, aseveró.



En su intervención, el coordinador de comités de defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, Galdino Nava Díaz, comentó que ahora más que nunca los gobiernos deben escuchar al pueblo, pues solo de esa forma se logrará consumar la 4T que dirige el presidente Andrés Manuel López Obrador en Acapulco. De igual forma, aseveró que el puerto debe ser gobernado por Morena en el 2021 por representantes populares con experiencia y que hayan trabajado para el pueblo, que a su vez no tengan señalamientos de corrupción, ’Acapulco va a ser gobernado por un hombre honesto y que le ha cumplido al pueblo, y ese es el compañero Ilich Lozano’ puntualizó.



Por otro lado, el coordinador político de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, Sergio Montes, mencionó que Acapulco durante los últimos años ha ido de más a menos en consecuencia de las malas administraciones municipales, ’el puerto ya no puede estar para que que los alcaldes aprendan a gobernar, se necesita a gente preparada y con experiencia; por eso les digo que Ilich Lozano debe ser el candidato de Morena para la alcaldía de Acapulco’, agregó.