Proponen empresarios e industriales Acuerdo Nacional de Reactivación Económica: Guadiana Tijerina.



Llama a Hacienda y Economía establecer apoyo económico para las MiPymes y PyMes y un plan fiscal para diferir pago de impuestos.



Los sectores empresarial e industrial, tanto nacionales como estatales, sugieren acordar e impulsar un Acuerdo Nacional de Reactivación Económica que sea dirigido por el Presidente de la República, una vez pasada la emergencia sanitaria por el Covid-19 y se ponga también en marcha el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó el senador de Morena, Santana Armando Guadiana Tijerina.



En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Energía adelantó que presentaría una propuesta con punto de acuerdo a la Mesa Directiva, con ese propósito. Aclaró que es una iniciativa diferente a la proposición que hacen legisladores de partidos políticos de oposición.



El legislador coahuilense refirió que en la ciudad de Saltillo ha sostenido reuniones con dirigentes empresariales de todo el país y que, a iniciativa de ellos, proponen la creación del citado Acuerdo Nacional y que sea dirigido por el propio Jefe del Ejecutivo:

Precisó que los dirigentes de las cámaras empresariales del país, lo que sugieren es que el eventual Acuerdo Nacional de la Reactivación Económica, además de que sea encabezado por el Ejecutivo Federal, que también estén los sindicatos, representantes de los sectores productivos estatales, así como del Poder Legislativo, con senadores y diputados de los distintos partidos políticos.



Esto con el fin, señaló el senador Guadiana Tijerina, de que todos vayan vigilando la aplicación de acciones del eventual plan de reactivación económica, después de pasada la pandemia por el coronavirus (Covid 19).



“Lo tenemos que elaborar pronto, porque después de firmar el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debemos coordinarnos con la productividad de esos países, a través de la cadena productiva de las fábricas establecidas en México y no afectar los empleos en Estados Unidos, Alemania o Japón, sobre todo en la industria automotriz y en la aeronáutica”, puntualizó.



En cuanto a la insistencia de opositores para suspender obras de infraestructura como la del Tren Maya, del nuevo aeropuerto en Santa Lucía y la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el legislador coahuilense señaló que en eso no está de acuerdo, porque las obras de infraestructura ayudan a que la economía del país no se paralice, además de ser es una de las más seguras, pues los trabajadores laboran a distancia en estos momentos de riesgo por el Covid-19.