Proponen Evodio Velázquez y el FADG programa emergente de atención a campesinos guerrerenses

El dirigente del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, propuso al Gobierno Federal que se genere el ’Programa Emergente y Universal de Producción de Alimentos’, con el objetivo de que exista cobertura de atención a todas las cadenas agroalimentarias del Estado, es decir, no sólo en la siembra del maíz sino para garantizar la seguridad alimentaria.



Aunado a esto, solicitó que se flexibilice el ramo 33 y sean los municipios los que puedan aplicar recursos para hacer frente a la crisis alimentaria que se avecina.



Velázquez Aguirre señaló que es primordial ejercer los presupuestos de los programas, ’que incentiven la productividad a través de paquetes tecnológicos, infraestructura y equipamiento productivo y que van dirigidos no sólo a los cultivos de maíz, sino a los estratégicos como el mango, el café, el limón, el maguey-mezcal, el coco, entre otros. Sin dejar de lado al subsector ganadero, en el cual es urgente que se publique el esquema del Programa de Crédito Ganadero a la Palabra del ejercicio 2020.’



Derivado de la pandemia y las fallas en la implementación del programa de fertilizante aplicado en Guerrero el año pasado, el exalcalde porteño pidió que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría del Bienestar ’inicien a la brevedad los programas ya definidos, sin distingos partidistas y con miras a incidir en la producción de alimentos para las familias de menores ingresos, buscando aminorar la pobreza e inseguridad alimentaria en Guerrero.’



Abundó que el FADG observa e identifica incongruencias en su ejecución que va en detrimento directo de las familias rurales; ’en 2019 se registraron 400 mil solicitantes, de los cuales sólo fueron beneficiarios 280 mil, es decir, un 30% de solicitudes no fueron atendidas, aun cuando los lineamientos del programa marcan que todo productor de maíz, frijol y arroz deberá ser atendido.’



Puntualizó que el programa debe cumplir con atender a los auténticos productores de granos básicos y de bajos ingresos, además de que el fertilizante no se está trasladando a todas las comunidades, como anteriormente venía ocurriendo; hoy se guarda en bodegas operadas por SEGALMEX donde el beneficiario tiene que trasladarse a recogerlo.’



El dirigente del FADG propuso que el padrón final del ejercicio 2020 incluya a todos los productores que lo soliciten y que cumplan con los requisitos del programa y se incluya a los actores locales en la toma de decisiones, como los presidentes municipales, autoridades agrarias locales y los comisarios. Recalcó que se debe apresurar la distribución del insumo en bodegas, ya que al día de hoy se cuenta con un 70% de las 169 mil toneladas programadas, para que el productor pueda tener su paquete listo y comience sus labores.