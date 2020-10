Proponen exhorto a Cámara de Diputados federal para que contemple un fondo de estabilización de ingresos para estados y municipios

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 19 de octubre del 2020.- El diputado Jorge Salgado Parra presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, para que de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñen un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2021 que contemple el establecimiento de un fondo de estabilización para compensar la caída de recursos en estados y municipios, que concentre recursos federales no ejercidos, parte de los remanentes del Banco de México y recursos provenientes de la extinción de fideicomisos.

Asimismo, que ese PEF considere un fondo especial para proyectos estratégicos de infraestructura local; garantizar que no haya una disminución en términos reales con las asignaciones del año pasado; entre otros.

El diputado integrante del grupo parlamentario del PRI refiere que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación es un documento importante en el que se describe la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos entre otros. Al respecto, dijo que el PEF 2021 deja mucho que desear en la distribución de participaciones del ramo 28 y 33, que corresponden a los estados y municipios.

En lo que concierne a Guerrero, Salgado Parra mencionó que el PEF 2021 contempla una disminución de mil millones de pesos tan sólo en el ramo 28, además de que el Fondo de Estabilización que apoyaba directamente a los municipios, ya no está considerado.

Expuso que en caso de que la Cámara de Diputados apruebe sin hacer modificaciones el PEF, se generará un fuerte impacto en las finanzas públicas que se verá reflejado en menos servicios de salud, educación, carreteras y otros apoyos para la ciudadanía.

Salgado Parra reconoció que el país se encuentra en una situación económica difícil derivado de la pandemia sanitaria, es por eso que el Gobierno de la República, conjuntamente con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, debe diseñar un mecanismo que dé más recursos a los estados y sus municipios.

Esta propuesta se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictaminación.



