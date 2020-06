Proponen exhorto al INPI para que garantice el cumplimiento del programa de derechos indígenas

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 14 de junio del 2020.- La diputada Leticia Mosso Hernández presentó un exhorto al titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para que implemente las acciones pertinentes que garanticen el cumplimiento del Programa de Derechos Indígenas, y gire instrucciones a quien corresponda para que se publiquen los resultados de las convocatorias del citado programa, en especial de las ’Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana’.

En el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la legisladora representante del PT explicó que las convocatorias para concursar por el recurso de las CAMI’s en la modalidad de apertura y continuidad fueron publicadas el 24 de enero de 2020 por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

En ellas se específica que los resultados de la primera fase se publicarán en la página de Internet del INPI, en un periodo no mayor de 45 días naturales posteriores al cierre de la convocatoria, y que los resultados finales serán publicados por el mismo medio a más tardar en 60 días naturales, cosa que no ha ocurrido.

Dijo que las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (comúnmente conocidas como CAMI’s) constituyen una herramienta para el acceso a los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, a través de las cuales se brinda atención con pertinencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos, e información sobre prevención de la violencia, derechos sexuales y reproductivos.

Precisó que Guerrero cuenta con seis CAMI’s ubicados en Metlatónoc, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Chilapa, Ometepec y Acatepec, y que estas últimas se encuentran dentro de las 24 casas mayormente afectadas a nivel nacional por la retención del recurso por parte de la Secretaría de Hacienda a la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena.

Reprochó que la Casa de Acatepec sólo podrá operar hasta finales de mayo, las de Chilapa y San Luis Acatlán están a punto de cerrar, y la de Ometepec se vio obligada a suspender todos sus servicios.

Por lo anterior, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos propone exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, para que en un término no mayor a cinco días hábiles informe al Congreso del Estado el estatus de los recursos destinados al ’Programa de Derechos Indígenas’ del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y en caso de estar retenidos, sean dispersados al INPI para dar operatividad a los proyectos ya contemplados en el ejercicio fiscal 2020, y así garantizar los derechos humanos de la población indígena y afromexicana.





00o00