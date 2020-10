Proponen la creación de un Centro de Investigaciones Sociales y de Opinión Pública del Congreso del Estado

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 01 de octubre del 2020.- Para crear el Centro de Investigaciones Sociales y de Opinión Pública, que realice estudios sobre el estado que guardan las políticas públicas y proporcione información analítica y de apoyo técnico a las comisiones y órganos de gobierno del Congreso del Estado, que contribuyan a optimizar el trabajo legislativo, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez (PRI) propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En la sesión de este jueves, al presentar su iniciativa, el diputado mencionó que la creación de los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados son órganos de apoyo al trabajo legislativo que proporcionan información analítica de forma objetiva, imparcial y oportuna.

Mencionó que el Congreso local cuenta con el Instituto de Estudios Parlamentarios ’Eduardo Neri’, creado el 3 de julio de 1998 con el objeto de realizar, promover y fomentar estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar los procesos legislativos y la cultura parlamentaria.

Consideró, sin embargo, que se debe contar con un Centro de Estudios que coadyuve con la vida parlamentaria y se enfoque en el desarrollo de investigaciones, estudios y análisis de información sobre temas de opinión pública y desarrollo social.

Dicho Centro, agregó, tendrá como objetivo proporcionar información analítica a los legisladores y servir de apoyo técnico a las comisiones legislativas, a fin de contribuir en la optimización del trabajo legislativo en tres vertientes: estudios sociales, de desarrollo regional y municipal y de opinión pública.

También propuso que sea integrado por un equipo profesional multidisciplinario de carácter institucional y no partidista, con especialistas en el análisis, organización y manejo de metodologías de la investigación y bases de datos, que con sus aportaciones a los grupos parlamentarios, diputados, comisiones y comités, contribuyan al fortalecimiento socio-económico de Guerrero.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.



Acuerdos

Por unanimidad, diputados locales aprobaron ampliar el ’Acuerdo por medio del cual se determina llevar a cabo de manera virtual las sesiones ordinarias del Congreso del Estado que sean consideradas pertinentes’, atendiendo la emergencia sanitaria por causa del Covid-19, para llevar a cabo sesiones virtuales de la Comisión Permanente y Extraordinarias, y no solamente las de periodos ordinarios, y que en éstas también puedan presentarse iniciativas de leyes y decretos, así como dictámenes en primera lectura. Presentó el Acuerdo la diputada Leticia Mosso Hernández en su calidad de integrante de la Junta de Coordinación Política.

También se aprobó el exhorto al Ejecutivo estatal, al Tribunal Superior de Justicia, a los ayuntamientos y al Concejo General de Ayutla de los Libres para que instruyan a su personal a hacer uso del lenguaje no discriminatorio, para eliminar los términos anacrónicos y peyorativos al hacer referencia a las personas con discapacidad y garantizar los señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fundamentó el documento la diputada Leticia Mosso Hernández.

Asimismo, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda plantearon exhortar a los ayuntamientos para que en las iniciativas de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 generen mecanismos fiscales que les permitan mantener las cuotas, tasas o tarifas del ejercicio fiscal 2020, y que en caso de prever incrementos, éstos se fundamenten debidamente y no afecten la economía de los contribuyentes.

En el mismo Acuerdo se exhorta a la Dirección General de Catastro del Gobierno del Estado para que en la aprobación del visto bueno de las Tablas de Valores Unitarios y Uso de Suelo de los Ayuntamientos se revise exhaustivamente el impacto que tendrían los casos de variación de tasas y tarifas en la economía de los contribuyentes.





