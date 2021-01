Proponen la creación de una Ley de Seguridad Integral Escolar en el Estado de Guerrero

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 12 de enero del 2021.- Para orientar el diseño, instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos presentaron una iniciativa de Ley de Seguridad Integral Escolar del Estado de Guerrero.

Al presentar la propuesta, la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la citada Comisión, expuso que el principal propósito es establecer lineamientos desde la perspectiva de una cultura de paz, enfoque de género y derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Dijo que el año pasado la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero remitió al Congreso el proyecto de Ley de Seguridad Integral Escolar, misma que las y los diputados que integran la comisión legislativa de Derechos Humanos -Leticia Mosso Hernández, Perla Xóchitl García Silva, Mariana Itallitzin García Guillén, Robell Urióstegui Patiño y Aristóteles Tito Arroyo- acordaron suscribir por ser un tema importante y relevante que ofrece garantizar el derecho de la niñez y la adolescencia en el entorno escolar.

Destacó que el fenómeno de la violencia escolar no es un tema reciente, pero fue la alta incidencia de casos lo que motivó la creación de una propuesta de ley tendiente a atender y erradicar la violencia en los centros educativos.

Agregó que de acuerdo con el estudio de la Organización no Gubernamental ’Bullying Sin Fronteras’ para América Latina y España, realizado en coordinación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de enero del 2019 a enero del 2020 México ocupa el primer lugar a nivel mundial en incidencia de casos de acoso escolar; es decir, que siete de cada diez niños lo sufren, y que Guerrero se encuentra en la posición número 18 a nivel nacional.

La legisladora aseguró que a pesar de que la Ley Para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar pretendió conseguir que en los centros educativos se consolidara un ambiente seguro, desafortunadamente no cumplió con el objetivo, pues los actos de violencia escolar no sólo se han suscitado entre estudiantes, sino que se han detectado casos en los que quien ejerce la violencia es personal que labora en las instituciones, tal y como lo ha documentado la Comisión de los Derechos Humanos al emitir 21 recomendaciones por violencia escolar del 2015 al 2020.

En ese sentido, dijo que es evidente que la situación actual rebasa los estándares legales para regular ciertas conductas que son apremiantes en la sociedad; por ello, el ordenamiento propuesto tiene como base los lineamientos previstos en el Programa Nacional de Convivencia Escolar, contemplando no sólo el acoso escolar entre estudiantes, sino también el maltrato escolar generado por personal educativo, así como el abuso sexual infantil.

La iniciativa plantea lineamientos para prevenir, detectar, atender y solucionar los casos de violencia escolar, y que su observancia sea obligatoria para escuelas públicas y privadas del nivel básico y medio superior. También define facultades y obligaciones de las instituciones que convergen para el logro del objetivo que se propone, conceptualiza los tipos de violencia escolar y hace énfasis en la capacitación como medida de prevención.

Además, establece bases para la creación de un Comité Interno de Seguridad Integral Escolar que deberá operar en cada centro educativo, y que tendrá como finalidad el conocimiento e investigación de los casos de violencia escolar, proponiendo la conciliación cuando sea procedente, debiendo dictar medidas de protección para salvaguardar la integridad personal de los estudiantes en caso de ser necesario, así como dar vista a las autoridades competentes cuando las conductas derivadas de la violencia escolar constituyan hechos ilícitos.

De la misma forma, plantea la creación del Sistema de Registro Estatal de Incidencia de Violencia Escolar, para evaluar y dar seguimiento a los casos detectados, y propone la acreditación de escuelas libres de violencia escolar como estímulo al apoyo en la erradicación de dicho fenómeno, entre otros.



Dictámenes

De primera lectura quedaron los dictámenes por los que se concede licencia por tiempo indefinido a Ofelia Flores Gálvez, José Luis Sánchez Goytia y Jacob Santos Tacuba a los cargos y funciones de síndica y síndicos de los municipios de Acatepec, Eduardo Neri y Ahuacuotzingo, respectivamente, y de Fredy Fuentes Nájera como regidor del Ayuntamiento de Atoyac.



Intervenciones

Al participar con el tema "El agua y su cotización en Wall Street o el mundo financiero", el diputado Ossiel Pacheco Salas (Morena) manifestó que la escasez de este vital líquido es una situación preocupante que está generando problemas en el estado, e incluso de carácter internacional, como el conflicto entre el estado de Chihuahua y los Estados Unidos.

Indicó que el desabasto del agua ha hecho que ésta ya se cotice en el mercado de acuerdo a la oferta y la demanda, lo que está provocando valuar su costo a semejanza del petróleo, situación que es ’incorrecta’ porque el agua es fuente de vida y debe ser gratuita.

Por lo anterior, hizo un llamado al gobierno y a la sociedad a sumarse a la tarea de cuidar el agua y evitar la contaminación, para reducir la escasez del vital líquido, por el bien común.



