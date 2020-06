Proponen mujeres indígenas a Martha Sánchez Nestor como titular de CONAPRED

Acapulco, Gro., 22 de junio de 2020



A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO

A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

AL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS

A LAS Y LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN

A LAS HERMANAS Y COMPAÑERAS DE LUCHA

A LA OPINIÓN PÚBLICA



En respuesta a la declaración del presidente sobre su interés en designar a una mujer indígena como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), las mujeres indígenas nos sentimos convocadas a participar de manera activa y congruente; por ello, las organizaciones suscritas en la presente nos pronunciamos con total respaldo y en favor de la C. MARTHA SANCHEZ NESTOR, nacida en el municipio de Suljaa’ (Xochistlahuaca) en este estado de Guerrero, compañera e incansable luchadora contra el racismo y discriminación con una trayectoria por más de 25 años.



Asimismo, celebramos la conformación de un Frente Plural articulado el día de ayer en una clara colaboración y alianza de las postulantes y sus respectivas organizaciones; a razón de ello asumimos también con beneplácito las propuestas del Frente Plural de Mujeres Indígenas por la Titularidad del CONAPRED, integrado por la Red Nacional de Abogadas Indígenas, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Red Nacional de Casas de las Mujeres Indígenas y Mujeres Colibrí Colectiva LesBica Indígena, entre otras.



Las organizaciones guerrerenses y de otras partes de nuestro país, nos sumamos en favor de visibilizar nuestros liderazgos de mujeres indígenas y su capacidad de transformar instituciones.



Por ello, exigimos lo siguiente:



PRIMERO. EL CONAPRED: FORTALECIMIENTO, AUTONOMÍA Y RECOMENDACIONES VINCULANTES.

El CONAPRED es producto de una sociedad que demanda igualdad y justicia social por lo que reconocemos su importancia en la lucha contra la discriminación racial y clasista contra pueblos, comunidades, mujeres indígenas y afrodescendientes en México, así como otros colectivos y poblaciones que hemos vivido en la exclusión y negación de derechos y reafirmamos la recomendación del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), sobre la importancia de dotarle de recursos humanos, financieros y técnicos adecuados a fin de que se cumpla su mandato de manera efectiva en cada entidad federativa.



SEGUNDO. MUJERES INDÍGENAS CONVOCADAS DESDE ABAJO.

Exigimos al Gobierno a ser coherentes con los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas, a incluir y respaldar la lista de candidatas del Frente Plural de Mujeres, respetando nuestros propios procesos y formas de selección, bajo el principio: ’Nada sobre nosotras sin Nosotras’.



TERCERO. LAS MUJERES INDÍGENAS PARTICIPAMOS Y DECIDIMOS.

Nos llamamos todas a resistir en dignidad: a no aceptar designaciones verticales y autoritarias, llamamos a la participación y consenso; por ello, exigimos participar con voz y voto en el proceso de elección de la nueva titular del CONAPRED, junto con la Secretaría de Gobernación y Presidencia; e invitamos a los pueblos y comunidades indígenas, a las organizaciones de la sociedad civil, colectivas y redes de mujeres que luchan a sumar, retroalimentar y vigilar que los procesos de designación sean abiertos, transparentes, autónomos y apartidistas.



Finalmente, solicitamos:

● Al Presidente de México y a la Secretaría de Gobernación, fortalecer el CONAPRED con autonomía institucional y presupuesto para su operación.

● Al Consejo de CONAPRED, respaldar nuestra lista de candidatas, reconociendo las trayectorias y nuestro proceso de selección.

● Al Presidente de México, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres e Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, exigimos formar parte del proceso de elección de la nueva titular del CONAPRED con voz y voto.

● A la sociedad en general, a sumarse, entender y dialogar con nuestra lucha, demandando procesos abiertos, transparentes, y apartidistas.



Señor Presidente de la República, desde Guerrero, le exhortamos a designar a la C. MARTHA SANCHEZ NESTOR, quien consideramos es la persona idónea para ocupar la presidencia de CONAPRED, por su amplio conocimiento, empatía, trayectoria y experiencia a nivel local, estatal, nacional e internacional temas relacionados a la discriminación. Por lo anterior, nos mantendremos atentas a la designación



FRATERNALMENTE

Asociación de mujeres indígenas y afrodescendientes radicadas en Acapulco A.C. (AMIARA)

Asociación Guerrerense de Alzheimer y enfermedades similares

CAMI zihuachikahuac

Casa De La Mujer Indígena Manos Unidas A.C. Ometepec Guerrero

Casa de la Mujer Indígena Nllys Palomo Sanchez

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua. A C.

Centro de Investigaciones y Proyectos para la igualdad de Género, A.C.

Comaletzin.A.C.

Comité de Gestoría Indígena. 170 Pueblos Indígenas de 4 Municipios, Chilapa, José Joaquin de Herrera, Quechultenengo y Atlixtac

Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas

Cooperativa El Zapote

Cooperativa Feminista "Las Revueltas de Guerrero’

Cooperativa Las Marias Xaltianguis

Cooperativa MujTbjo Altalcacos

Coordinadora Universitaria UAGRO.

Corazón Verde A.C.

Cupasijminu S.C.

Equipos Feministas, A.C.

Frente comunitario Xochistlahuaca

Frente Progresista Guerrerense

Grupo Cultural de Escritores en Lenguas Originarias del Estado de Guerrero

Grupo Organizado de Mujeres en Ometepec

Guerreras al Poder A. C.

Instituto de Traductores e Interpretes en Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero A. C. (ITILIG)

Jóvenes Amuzgos de Cochoapa

Martha Sanchez Nestor, Voces de Esperanza A. C.

Mujer con conocimiento del Area

Nausasetiliskalpajmej de Temalacatzingo A. C.

Ñepi Behña A C./ Corazón Verde

Obvio Guerrero A. C.

Red de Mujeres Indígenas y Afromexicanas (REMJINA)

Red de Organizaciones campesinas de Costa Grande

Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses,

Transformación colectiva con Equidad A C.

UNICAM SUR

Unión de emprendedoras por el progreso

Unión de Mujeres por la Equidad



ACTIVISTAS POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS

Adriana Welsh Herrera

Alfreda Gasparillo Pineda

Alma Rosa Aguirre Reyes

Angelica María Ramirez Hernández

Aurencar Estrada Apátiga

Brenda A. Meza Garibay

Carlos de Jesús Alejandro

Carola Carbajal

Claudia Monica Payan

Domitila Rosendo

Elvia Sánchez Caro

Felipa Gil Cortés

Francisca Alvarez Añorve

Gloria Tello Sanchez

Guadalupe Zepeda Díaz

José Vázquez Rosendo

Laura Gómez Flores

Leticia Serrano Mendez

María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo

Martha Teresa González Renteria.

MarthaTeresa González Renteria

Norma Gálvez Perez

Pánfilo Sánchez Almazan

Patricia Martínez González

Patricia Velazquez

Ramos Reyes Guerrero

Rosaura Espinosa

Teresa Jimenez Carranza

Yalith Andraca

Yesenia Tomatzin Alejo

Yolzin Zeferino Santos

Zitlali Pérez Vázquez