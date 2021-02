Proponen Reforma a la Ley Orgánica del Congreso relativa a la profesionalización de nuevos diputados

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 03 de febrero del 2021.- La diputada Mariana García Guillén (Morena) propuso profesionalizar a los legisladores entrantes mediante cursos-talleres sobre Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, mismos que serán impartidos por la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Instituto de Estudios Parlamentarios ’Eduardo Neri’ del Congreso del Estado.

En su iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, la diputada señala que los actuales legisladores y los futuros tienen el deber de desempeñarse de la mejor manera posible, aunque desafortunadamente no siempre es así.

Y es que, refirió, la Constitución local y las leyes ordinarias no señalan exigencia alguna sobre los conocimientos que deban tener los ciudadanos que pretenden ocupar el cargo de legislador, además de que no se requiere tener título profesional o cualquier otro grado de estudios para ocupar el cargo.

Para subsanar eso, la legisladora propone coadyuvar con la profesionalización de los próximos legisladores para que hagan su trabajo de la mejor manera, dándoles un sinnúmero de elementos que les permitan lograr una producción legislativa de calidad.

Abundó que, en ocasiones, se legisla improvisadamente, se hacen o se aprueban leyes con desconocimiento de que no existen los medios necesarios para aplicarlas o cumplirlas. Ante esto, García Guillén plantea establecer que la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Instituto de Estudios Parlamentarios ’Eduardo Neri’ impartirán a las y los diputados entrantes un curso taller de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, con lo que se les dotaría de mayores elementos para que desempeñen sus funciones de manera idónea y en beneficio de todos los guerrerenses que los eligieron.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.



Iniciativas

A la Comisión de Justicia se turnó una iniciativa de adición a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado propuesta por el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena), la cual busca regular las campañas electorales de los partidos políticos en casos de contingencia sanitaria y/o pandemia, y para que, con apego los protocolos sanitarios, se abstengan de realizar actos masivos, reuniones públicas o marchas que impliquen conglomeración de personas y riesgo de contagio.

El legislador también propuso un exhorto para que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, limite el número de asistentes o prohíba las reuniones masivas en actos de precampaña y campaña, hasta que el estado, por decreto, salga del Semáforo Epidemiológico Rojo, por la pandemia. Esta propuesta se turnó a la Junta de Coordinación Política.



