Proponen reforma para garantizar continuidad en la construcción y mantenimiento de obras públicas

Chilpancingo, Gro., a 5 de noviembre del 2020.- El diputado Carlos Cruz López (Morena) propuso adicionar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para que los servidores públicos que sustituyan en el cargo a quienes hayan construido o iniciado alguna obra pública, tengan la obligación de darle continuidad y garantizar su mantenimiento, conservación, rehabilitación, reconstrucción, adaptación y reparación, evitando así el abandono o deterioro de las mismas, en detrimento de la hacienda y patrimonio del ente público.

En la propuesta que se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, el diputado manifiesta que en la entidad existen infinidad de obras abandonadas por la administración en turno porque, en muchas ocasiones, no las consideran importantes o tienen otros proyectos en su Plan de Desarrollo, dejándolas inconclusas y perdiendo en su totalidad el monto de la inversión, afectando los recursos públicos.

Dijo que dentro del marco normativo existen leyes que sancionan a los servidores públicos que causan daños a la Hacienda Pública Municipal, sin que se mencionen las obras publicas abandonadas o inconclusas, porque no se contempla como una obligación dentro de la Ley que los servidores públicos les den continuidad.

En ese sentido, el legislador propone obligar a los gobernantes en turno a no dejar inconclusas las obras y darle un mejor uso a los recursos públicos que se administran y que son de los ciudadanos.



Intervenciones

La diputada Nilsan Hilario Mendoza (Morena) intervino en relación con la elección -el 28 de octubre de hace 13 años- de la primera presidenta de Argentina, Cristina Fernández De Kirchner, misma que después fue diputada provincial, diputada nacional, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, entre otros cargos de elección popular.

En ese tenor, la legisladora manifestó que la inclusión de género conlleva no sólo el interés social, sino político, y lamentó que en América latina aún se deslinde a las mujeres de cargos importantes, lo cual es ’inadmisible’.

Enfatizó que aún queda un largo camino por recorrer, pues hasta hoy no existe una equidad al cien por ciento. Ante esto, invitó a sus homólogos a trabajar de la mano para poder generar un Estado de Derecho más transparente, más ético e igualitario.

En otros asuntos, La diputada Erika Valencia Cardona intervino para condenar el asesinato de la joven Elsinayth Ascencio Romero, ocurrido el pasado 30 de octubre en el municipio de Huamuxtitlán, y exigió a los gobiernos federal, estatal y municipal que garanticen la justicia y la paz en la región de la Montaña, en especial de la niñez y los adolescentes.

La legisladora manifestó que este hecho constituye no sólo una agresión más contra las mujeres guerrerenses, sino un atentado contra la misma sociedad.

Sobre el tema intervino el diputado Heriberto Huicochea Vázquez quien se sumó al reclamo de justicia por el feminicidio cometido, el cual -consideró- debe de ser prioridad para la Fiscalía General del Estado. Por eso llamó al Congreso a realizar acciones, proponer medidas y políticas de prevención de la violencia feminicida, y de esta forma garantizar una mejor calidad de vida a las mujeres.



