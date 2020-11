Proponen reforma para que ayuntamientos garanticen la paridad de género en la asignación de cargos

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro., a 30 de octubre del 2020.- El diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para que dentro de la estructura de los ayuntamientos -secretarías, direcciones y departamentos- se implemente el principio de paridad de género a la hora de designar sus titulares.

La propuesta que fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación pretende generar un equilibrio entre los diferentes cargos administrativos, para que la mujer no sólo pueda estar al frente de los ayuntamientos, sino que también, a través del Cabildo Municipal, sean designadas en la Secretaría General, Oficialía Mayor, Tesorería, Obras Públicas, entre otros cargos al interior de la administración municipal.

Cabada Arias refirió que se ha avanzado en el tema de paridad de género para que hoy en día exista un equilibrio de casi 50 por ciento para ambos sexos; sin embargo, aún hay muchos temas en el tintero para lograr tener una equidad de género sustantiva y las políticas en el tema lleguen a otras instituciones del estado, para que se reconfigure el concepto de participación política y la lucha de las mujeres.

El diputado enfatizó la importancia de adicionar la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado para que dentro de la estructura de los ayuntamientos en las distintas secretarías o direcciones se considere la paridad de género como un derecho y no sólo les sea asignada la Secretaría de la Mujer; es decir, que se garanticen los espacios en igualdad de porcentaje para mujeres y hombres.

Por lo anterior, hizo un llamado a sus homólogos a crear conciencia sobre los estereotipos y borrar ideas erróneas sobre que las mujeres no pueden ocupar cargos importantes, y seguir trabajando en leyes para que los partidos políticos y las instituciones electorales garanticen que la paridad de género sea una realidad en todos los ámbitos.



