Proponen una Ley de Arancel del Notario Público, que evite cobros excesivos por el servicio

Chilpancingo, Gro., a 29 de octubre del 2020.- Para establecer un tabulador de honorarios profesionales que garantice a toda la población el acceso al servicio notarial, sin que se violen sus derechos humanos con el cobro de tarifas excesivas, el diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa de Ley de Arancel del Notario Público del Estado de Guerrero.

Al presentar su propuesta, el diputado de Morena señaló que el notario es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado, que ejerce su función con independencia del poder público y de particulares, y quien recibe, interpreta, redacta y da forma legal a la voluntad de los comparecientes, plasmándola en un instrumento público redactado bajo su responsabilidad como una escritura; da fe de un acto jurídico, contrato, acta notarial, y certifica un hecho jurídico o material, una notificación o fe de hechos.

Explicó que el arancel notarial está regulado por el Gobierno y debe aplicarse a todos los notarios; sin embargo, el precio que establecen puede ser más barato, según las tarifas de las pólizas o escrituras y los descuentos que pueden aplicarse.

Agregó que la Ley del Notariado vigente omite regular lo relativo al cobro de honorarios de los fedatarios, pero que en el tercer artículo transitorio señala que el Colegio de Notarios del Estado tenía un plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de esa Ley -que fue en marzo de 1999- para presentar al Ejecutivo estatal el Proyecto de Arancel para el cobro de honorarios por la prestación de servicios de fe. ’Sin embargo, ya han transcurrido 21 años sin que exista dicha tabla de costos, con el claro propósito de seguir mermando la economía del ciudadano’, lamentó.

El legislador dijo también que desde el año pasado solicitó a la presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Guerrero y al Ejecutivo estatal la información referente a los cobros por estos servicios, pero a la fecha no ha recibido respuesta, por lo que es necesario que se fije un tabulador que permita darle certidumbre a la población en general que requiere de los mismos.

Cruz López destacó que esta Ley es una necesidad para el estado de Guerrero, porque fija las tarifas o aranceles a los cuales se tienen que ajustar los notarios, cerrando el paso al abuso en el cobro por este servicio de buena fe, de la cual se encuentran investidos.

La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.



Iniciativas

A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación se turnó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero propuesta por la diputada Teófila Platero Avilés (Morena), para que los ayuntamientos establezcan depósitos preventivos de Tránsito Municipal, que serán los encargados de resguardar los vehículos que violen el reglamento vial y ameriten su arrastre, guarda o custodia por un periodo de 24 horas; y si el infractor no pagase la multa impuesta en ese plazo, deberá existir un convenio para remitirlo a un particular.

Y con el propósito de obligar a los ayuntamiento a contar con contenedores adecuados para el depósito de todo tipo de baterías y residuos electrónicos, para su correcto manejo y traslado, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de residuos peligrosos, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez (Morena) presentó una iniciativa de adición a la Ley de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado, misma que se turnó a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.



