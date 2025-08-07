Proporciona ISSEMyM más de 4 mil traslados seguros con ambulancias especializadas en EdoMéx

Las Unidades médicas cubren todas las regiones del estado y realizan en promedio 873 servicios mensuales

Agosto 07, 2025 10:16 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México. – En respuesta a las necesidades de salud de su población derechohabiente, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) ha garantizado 4 mil 211 traslados médicos especializados entre enero y julio de 2025.

Lo anterior gracias a una red estatal de ambulancias distribuidas estratégicamente, el organismo mantiene un promedio de 873 servicios mensuales, respaldado por una flotilla de 87 unidades equipadas conforme a estrictos protocolos de seguridad y calidad.

A través del Sistema Institucional de Referencia y Contrarreferencia, el ISSEMYM realiza en promedio 873 traslados de pacientes al mes en ambulancias especializadas que garantizan la atención eficiente y seguridad de los derechohabientes, incluidos casos críticos con urgencia médica calificada.

Actualmente, el ISSEMYM, organismo sectorizado a la Oficialía Mayor, cuenta con una flotilla total de 87 ambulancias, que atienden todas las regiones del Estado de México:

• 56 ambulancias de traslado
• 19 ambulancias de urgencias básicas
• 10 ambulancias de urgencias avanzadas
• 2 ambulancias de terapia intensiva

Todas las unidades están equipadas conforme a la normativa oficial mexicana, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad.

A este parque vehicular se integraron dos unidades del Programa Transporte Colibrí, con el propósito de brindar traslados seguros y cómodos a niñas y niños que reciben tratamiento oncológico, así como a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad que requieren atención médica, facilitando su traslado al hospital y su regreso a casa.

Con El Poder de Servir, el ISSEMYM refrenda su compromiso de ofrecer servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad a quienes más lo necesitan.

