Propósitos para el 2024

Aún no se desarrollan las elecciones federales intermedias del presente año y, al menos dos políticos ya tienen bien definido que se proponen hacer a partir del 1 de octubre de 2024: Andrés Manuel López Obrador quiere retirarse de la vida política, mientras que Ricardo Anaya aspira a ser presidente de la república para el siguiente sexenio.

Recuérdese que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2017, establece que en 2024 el próximo jefe del Ejecutivo entrará en funciones el 1 de octubre en lugar del 1 de diciembre, es decir se adelante dos meses la transición.

Al ser interrogado recientemente durante una conferencia mañanera acerca de cómo le gustaría ser recordado al término de su mandato, respondió: ’no quiero nada que tenga ver con el culto a la personalidad. No quiero que le pongan mi nombre a calles ni estatuas ni homenajes ni nada de eso. Lo mejor es lo que queda en la conciencia de los mexicanos y siempre he pensado que el pueblo es sabio y agradecido’.

Además insistió en la necesidad de los legisladores aprueben la revocación del mandato presidencial, ya que ’el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Nada de que soy intocable por seis años’ y agregó que en 2024 no se va a reelegir ni a meter en cuestiones políticas ’ni siquiera de mi partido, me retiro por completo’.

En el caso de Ricardo Anaya tras revelar que en lugar de aceptar la candidatura a una diputación federal plurinominal, anunció el inicio de una nueva etapa en su carrera política con miras a la elección presidencial de 2024, para lo cual comenzará a recorrer todo el país, municipio por municipio. El ex candidato presidencial sostuvo que ’la elección de este año es muy importante, pero la presidencial de 2024, esa será crucial’,

Explicó que se dedicará de tiempo completo a ’volver a recorrer todo nuestro país’ para ’escuchar los problemas, las necesidades, los anhelos y los sueños de la gente’. Y, después, ’si la vida y las circunstancias lo permiten, volver a participar en la elección presidencial’.

Antes de considerar si ambos políticos cumplirán con esos propósitos primero deberán esperar a conocer los resultados electorales del 6 de junio, para poder redefinir su futuro

En el caso del panista parece una repetición de lo hecho por López Obrador cuando perdió las dos primeras postulaciones presidenciales: recorrer el país para ganarse la confianza ciudadana. Sin embargo debe reconocerse que le falta el arrastre popular del actual presidente

En fin, de aquí al 2024 pueden suceder muchas cosas que podrían alterar estos planes.