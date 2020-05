Propuesta para medir riqueza, busca ocultar el fracaso de este gobierno en economía, empleo y desigualdad: GPPAN



Si lo que buscan es perseguir la riqueza mal habida empiecen por Manuel Bartlett



La propuesta de Morena para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mida la riqueza es ilegal, arbitraria e invasiva, y busca dividir a la sociedad, pero, sobre todo, ocultar el fracaso de este gobierno para crear empleos, mejorar la economía y combatir la desigualdad, señalaron las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN.



Como son incapaces de lograr que la economía de país crezca, ahora quieren ’medir la felicidad’; ante la incapacidad de mejorar el ingreso de las familias, ahora quieren que la gente se conforme con un par de zapatos; ante la incapacidad de generar empleos, quieren considerar como trabajadores a los que reciben una beca; ante la incapacidad cerrar la brecha de desigualdad, ahora quieren perseguir a los que prosperan, advirtieron en conferencia de prensa virtual las senadoras Kenia López Rabadán, Alejandra Reynoso Sánchez, Martha Márquez Alvarado, Gina Cruz Blackledge y Guadalupe Murguía Gutiérrez, así como el senador Damián Zepeda Vidales.



La senadora Kenia López Rabadán destacó que en lugar de querer medir la riqueza ’midan bien los infectados y muertos’ por Covid-19 en el país. ’Lo que vemos es que quieren desviar la atención de los miles de muertos que tenemos a causa de la irresponsabilidad de este gobierno’.

En su turno, el senador Damián Zepeda Vidales advirtió que no pasará en el Senado esta propuesta que calificó de “una estupidez”. En política no hay casualidades y menos en un estado tan unipersonal como el que estableció Andrés Manuel López Obrador, indicó.



Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez sostuvo que Morena es una amenaza permanente a las libertades, pues lo que buscan es el poder absoluto atentando conta la democracia.



La senadora Martha Márquez Alvarado señaló que esta idea es un distractor para ocultar que en un mes se gastaron los 40 mil millones de pesos del fondo de gastos catastróficos, como lo declaró el presidente el viernes pasado. Además, lamentó, los inversionistas dicen hoy: “para que voy a México si ahí no se respeta la ley”.



“Si lo que buscan es perseguir la riqueza mal habida, no hace falta el INEGI, ya tienen a la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, y tienen además por dónde empezar: investiguen la riqueza inexplicable de Manuel Bartlett”, subrayaron.



La propuesta de que el INEGI deba tener acceso a las cuentas del SAT y a toda la información financiera y bursátil de las personas viola el artículo 16 constitucional, que establece el derecho de los ciudadanos a no ser molestados en sus bienes y protege sus datos personales.



“En el fondo, lo que Morena y este gobierno nos muestran es que tiene una visión muy equivocada: están en contra del México trabajador y emprendedor, ataca a los empresarios, a los doctores, arquitectos, a los economistas, a los investigadores, los científicos, quita apoyos a quienes se quieren preparar, a los que quieren superarse”, afirmaron.



Mientras estamos en medio de una severa crisis de salud y de economía, en donde la principal prioridad es proteger las vidas, los empleos y el ingreso de las familias, Morena pretende fiscalizar el patrimonio de las y los mexicanos, lamentaron.



“No es la primera vez que, bajo el fracaso de este gobierno para dar resultados, el presidente y Morena pretender cambiar la forma en que se miden los empleos, la economía o la desigualdad”, sostuvieron.