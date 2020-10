Propuesta sobre Impuesto Predial no afecta economía de contribuyentes

El ajuste, modificación e innovación del impuesto predial y bases tributarias que se plasmaron en el proyecto de la Ley de Ingresos 2021, que fue analizada, discutida y aprobada por el Cabildo porteño la semana pasada, es sumamente importante, sobre todo, porque no afecta la economía de los ciudadanos, señaló el Notario Público Número 10, Miguel García Maldonado.



El fedatario y especialista en leyes fiscales, con experiencia adquirida a su paso por administraciones estatales y municipales en áreas financieras, consideró en entrevista que ’la gente que ha criticado el tema, la decisión, no ha profundizado lo suficiente. Yo creo que es un problema no de ignorancia, sino de falta de información’.



García Maldonado precisó que ’no hay cosa más transparente que la verdad y la verdad fiscal es una sola. La base del impuesto, si tú la subes a valor real y bajas la tasa al 4 al millar, dejas equidistante el resultado para pagar lo mismo, es decir, se va a pagar el mismo predial. No se va a pagar menos, tampoco se va a pagar más’.



Quien fuera presidente del Consejo Nacional de Notarios por 12 años, indicó que, tras este importante acuerdo aprobado por la mayoría de quienes integran el Cabildo porteño, el Ayuntamiento va a ganar en la participación de los impuestos federales, en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y también en la adquisición de bienes inmuebles porque los contribuyentes pagarán sobre bases reales.



Dijo que el Gobierno Municipal que encabeza Adela Román Ocampo está demostrando que se pueden captar recursos sin afectar a la ciudadanía; además de haber quitado contribuciones inconstitucionales como pro-turismo, pro-caminos y pro-educación.



Mencionó que Acapulco tenía, hasta antes de que se aprobara el ajuste y modificación, una tasa del impuesto predial del 12 por ciento al millar, que es la cuota más alta en el país, cuando la media nacional es del 4.



’Si Los Cabos tiene un 4 por ciento al millar y es el desarrollo más lujoso e importante actualmente, luego entonces, nuestra base de la tasa era como del 30 por ciento menos de la tercera parte del valor comercial del inmueble, eso quiere decir que trabajábamos sobre bases ficticias, irreales, no sujetas a la veracidad’, aseveró García Maldonado.



El notario insistió que con las modificaciones en el impuesto predial no habrá afectación en el bolsillo de los contribuyentes, que pagarán sus impuestos sobre bases reales pero seguirán pagando casi lo mismo que pagaban anteriormente, con la disminución de la tasa al cobro del 12 al 3.9 por ciento al millar.