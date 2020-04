Propuestas de AMLO para enfrentar la crisis económica

El presidente de la Republica Mexicana, Andrés Manuel López Obrador presentó un plan económico que aplicará a su gobierno para poder enfrentar la crisis económica que afecta a México y el mundo entero a causa del nuevo Covid-19.

Estas son las acciones enlistadas:

1. No será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal: Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25 por ciento, de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más. Y será menos el descuento para los niveles inferiores.



2. 2. No se ejercerá el 75 por ciento de presupuesto disponible de partidas de servicios materiales y suministros, esto también incluye a los supuestamente comprometidos.



3. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación hasta el 1 de agosto.



4. Deberán de permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepción de las que atiendan de manera directa al público y a aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente.



5. Se posponen las acciones y el gasto del Gobierno con excepción de los siguientes programas prioritarios:



-Pensión para bienestar de adultos mayores; pensión para personas con discapacidad; Sembrando Vida; Programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras; becas para el bienestar ’Benito Juárez’; La escuela es nuestra; Jóvenes Construyendo el Futuro; tandas para el bienestar; Banco del bienestar; atención médica y medicamentos gratuitos; producción para el bienestar; precios de garantía; distribución de fertilizantes, y apoyo a pescadores.

-Guardia Nacional; aeropuerto General ’Felipe Ángeles’; producción petrolera; rehabilitación de las seis refinerías existentes; construcción de la refinería de Dos Bocas.

-Generación de energía eléctrica con la modernización de plantas e hidroeléctricas; mantenimiento y construcción de carreteras; caminos de mano de obra y rurales; carreteras en proceso de construcción.

-Sistema aeroportuario de la Ciudad de México; terminación del tren interurbano México-Toluca; terminación de presas y canales; parque ecológico Parque de Texcoco; programa de mejoramiento urbano; programa nacional de reconstrucción.

-Tren Maya; Tren de Guadalajara; Internet para todos; desarrollo del Istmo de Tehuantepec ; Zona Libre de la Frontera Norte; Espacio cultural de Los Pinos y bosque de Chapultepec, y defensa de los derechos humanos.



6. Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.



7. Se aplicará la Ley de Austeridad Republicana de manera rigurosa.



8. "La eficiencia, la honestidad y la austeridad nos permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622 mil 556 millones de pesos", indicó el mandatario.