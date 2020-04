Propuestas y Soluciones

’Toda mi vida he estado luchando por no ser una marioneta movida por los hilos de los poderosos.’

Marlon Brando (actor estadounidense 1924-2004).



En la entrega previa sobre el tema, alrededor del 15 de enero de este año, comentábamos sobre la lista de suspirantes al cargo de Gobernador del estado, por MORENA, el actual partido en el poder.



A los mencionados, que siguen haciendo su trabajo político, debemos de sumar al Dr. Rogelio Ortega, quien fue nuestro maestro en el Doctorado en Administración Pública y Ciencia Política, y que ya tuvo la experiencia de gobernar el estado durante un año, del 27 de octubre de 2014, al 27 de octubre de 2015. También es probable que surja, lo que puede considerarse como un bateador emergente, Genaro Vázquez Solís, el hijo del controvertido guerrillero Genaro Vázquez Rojas, quien fuera líder de la ACNR (Asociación Cívica Nacional Revolucionaria).



Y hasta ahí por el momento por MORENA, más los que se acumulen en las próximas semanas, porque dado que es el partido que puede ganar, todas y todos quieren candidatearse por ese partido.



En orden de preferencia electoral actual, tenemos al partido en el gobierno estatal, el PRI (Partido Revolucionario Institucional). El PRI tiene un candidato visible, que habrá de considerar la posibilidad de ser o no ser candidato finalmente, dado que las posibilidades de triunfo de ese partido en Guerrero, son prácticamente nulas. Me refiero al Dr. Manuel Añorve Baños. Ya fue candidato a Gobernador y a Senador, obteniendo el triunfo como primera minoría. Se habla también de Mario Moreno Arcos, quien sería un candidato muy bien visto por Ángel Aguirre Rivero y por último el líder de la fracción del PRI en el Congreso Local, el actual diputado local Héctor Apreza Patrón, incluso se ha hablado hasta de Tulio Pérez Calvo, y hasta de Javier Taja. El único que tiene la capacidad para dar una batalla, es Manuel Añorve, eso es claro para toda la clase política, independientemente de los negativos que pueda tener en el municipio de Acapulco. El PRI actualmente en las encuestas que más los favorecen, llega al 18 %. Se ha llegado incluso a considerar la posibilidad de conformar una gran alianza opositora contra MORENA.



En el PRD (Partido de la Revolución Democrática), va también adelante un expresidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, sus detractores le han tirado con todo, artillería pesada, pero él se ha defendido dando la cara y podría encabezar la contienda, otra opción es Carlos Reyes Torres, el exdirigente y el actual diputado Bernardo Ortega, quien ahora es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso Local. El PRD se juega los pedazos que quedan, después del tsunami López Obrador que en 2018 desfondó por completo a ese partido, ya que fue su candidato en dos ocasiones (2006 y 2012). El PRD actualmente ronda el 5 % de intención de voto. Y hubo algunas encuestas, donde incluso el PAN llegó a estar por encima.



En el PAN (Partido Acción Nacional), el mejor posicionado es el actual alcalde de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, solamente que a él no le interesa escuchar el canto de las sirenas y si le interesa la reelección en la alcaldía, que podría obtener fácilmente; por lo que el PAN tendría que echar mano, en caso de que vaya solo a la contienda, de sus exdirigentes, el único que ha levantado la mano abiertamente es el taxqueño Carlos Millán, más como una estrategia de posicionamiento al interior del partido, se habla también del expresidente de Tepecoacuilco, Julio Galarza que en su trienio como alcalde fue una pieza más de Héctor Astudillo y del anterior líder estatal, Andrés Bahena (otro taxqueño), el dirigente municipal Jorge Catalán ha mencionado también al actual dirigente estatal, Eloy Salmerón, quien hace una buena labor rescatando lo que queda del PAN en el estado y al exdirigente estatal por siete años y que fuera diputado federal y local, el Dr. Enrique Caballero Peraza, este último fue mi compañero en el doctorado en Administración Pública y Ciencia Política y aunque no está afiliado ya al PAN, sus posicionamientos en el aula y en los medios en que participa, formando opinión pública, siempre han sido congruentes con Acción Nacional. El PAN ronda el 4.5 % en las encuestas estatales.



Movimiento Ciudadano está pasando por una encrucijada, su líder máximo estatal, está buscando la candidatura por MORENA y a nivel nacional MC juega en la oposición al gobierno federal. Por ello Luis Walton Aburto renunció y no se ve quien pueda encabezar algo ahí. Probablemente vayan en alianza.



Habrá nuevos partidos en la contienda, que seguramente postularán también candidatos a Gobernador. Seguramente algunos serán personajes ilustres de nuestra sociedad, bien intencionados, otros ilustres desconocidos que buscarán un momento de notoriedad y también los líderes de los nuevos partidos que tendrán la obligación de participar, aunque sea de manera testimonial, buscando el voto que les permitirá mantener registro y prerrogativas.



A nivel nacional de los 15 gobiernos en disputa, Morena pueda alcanzar el triunfo hasta en 14, el PAN puede ganar en Querétaro y dar batalla en algunas otras entidades, en Nuevo León dependerá mucho de las y los candidatos postulados y podría incluso, hasta darse un empate técnico entre MORENA, el PAN y MC. Al PRI no se le ven posibilidades en este momento en ningún estado. Se está convirtiendo en un partido minoritario.



La democracia es, la forma menos imperfecta de formar gobiernos. Es importante la decidida participación de todos los ciudadanos, para la búsqueda de la creación de ese régimen de pesos y contrapesos del que nos hablaba Robert Dahl. El balance, que es lo que puede garantizar los espacios de libertad.

El hecho es que solamente todos Juntos Logramos Generar, Propuestas y Soluciones.



JLG.

P.S. Mi solidaridad con las mujeres en los días pasados. Nunca permitan que intereses ajenos, desvirtúen sus movimientos que son legítimos. Para ellas, mi reconocimiento y admiración plena.