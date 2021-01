Propuestas y Soluciones

Hoy es el día de la democracia. Un día de historia y esperanza, de renacimiento y resolución. A través de tribulaciones que quedarán en los anales, Estados Unidos ha sido puesto a prueba una vez más, y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío. Hoy celebramos la victoria no de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. La voluntad del pueblo ha sido escuchada y la voluntad del pueblo ha sido acatada. Una vez más hemos aprendido que la democracia es preciosa, que la democracia es frágil. Y en esta hora, amigos míos, la democracia ha prevalecido.

Joe Biden (Cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos).



Joe Biden, se ha convertido en el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos, es el presidente de mayor edad que ha jurado el cargo. Y Kamala Harris, se ha convertido en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta. Los dos hechos, son históricos, definitivamente.

En el discurso, podemos leer a un hombre mesurado, que hace un llamado reiterado a la unidad, a la búsqueda de superar las divisiones y afrontar los retos en comunidad. Recordemos que un pueblo no es más que una comunidad de recuerdos, que comparte un pasado común y que tiene un presente y un futuro compartido. El mensaje es positivo hacia el interior de Estados Unidos, y creo que también es positivo hacia el exterior. Biden citó a San Agustín: Un santo de mi iglesia, escribió que un pueblo es una multitud definida por los objetos comunes de su amor. ¿Cuáles son los objetos comunes que amamos y que nos definen como estadounidenses? Creo que lo sé: oportunidad, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor y, sí, la verdad. Joe Biden. Discurso inaugural.



En acciones inmediatas, que ayudan a México, Joe Biden, detuvo el muro, rescató a los dreamers y anunció una reforma migratoria. En el marco internacional, regresó a cumplir el ’Acuerdo de París’ y USA, volverá a estar dentro de la Organización Mundial de la Salud.



Llama la atención la torpe manera en que el senador Ted Cruz ha respondido al tema del regreso al ’Acuerdo de París’, diciendo que Biden está más preocupado por la opinión de los ciudadanos de París, que por los trabajos de la gente de Pittsburgh. ¿Quién me podría ayudar a explicarle al Senador que el Acuerdo de París, se llama así, porque ahí fue firmado? ¿Quién le dice que la idea es regular los cambios climáticos a nivel mundial? ¿Alguien por favor, que le diga que vivimos todos en el mismo planeta?



En un tema menor, pero significativo, los artistas (siempre más liberales y por ende demócratas) se manifestaron apoyando a Biden, fue gratificante escuchar a Lady Gaga cantando el himno, hace cuatro años, una pequeña Jackie Evancho (quien tiene también una bella voz) lo hizo y cuatro años antes, Beyonce, en la segunda ceremonia inaugural de Obama.



Mientras Lady Gaga cantaba, el presidente Donald Trump, volaba hacia Florida, no se quiere quedar quieto, amenaza con crear su propio partido político y competir en las elecciones de 2024. Para ese entonces Joe Biden tendrá 82 años ¿intentará presentarse para un nuevo mandato? ¿Tiene o no tiene Alzheimer? De acuerdo a la expectancia de vida, hay posibilidades de que se tenga por primera vez a una mujer en la presidencia del país al que algunos consideran como el más poderoso del mundo.



Mientras tanto, cumpliendo la tradición, Donald Trump dejó una nota escrita a mano, en la oficina oval, aunque no han divulgado el contenido de la misiva, han dicho que fue generosa y amable y el equipo de Biden ha comentado que no la harán pública, salvo que Trump esté de acuerdo, este es un claro ejemplo de cortesía y de decencia, que Trump jamás hubiera tenido con nadie, él buscaba siempre, golpear primero, golpear fuerte y no mostrar clemencia con el adversario.

Ojalá que, a partir de esta nueva administración norteamericana, se nos deje de exigir, so pena de subir los aranceles, el hacer la labor de muro humano fronterizo, impidiendo la inmigración centroamericana.

Biden reitera el llamado a la unidad, dijo en su discurso: la historia de Estados Unidos no depende de uno de nosotros ni de algunos de nosotros, sino de todos nosotros.



Lo confirma cuando nos dice:

Tenemos que poner fin a esta guerra civil que enfrenta al rojo con el azul, a lo rural con lo urbano, a los conservadores con los liberales. Podemos hacerlo si abrimos nuestras almas en vez de endurecer nuestros corazones, si mostramos un poco de tolerancia y humildad. Joe Biden. Discurso inaugural.



Al tiempo que está consciente que Estados Unidos, ha vivido una severa crisis, en gran medida provocada por el capricho y el voluntarismo de un hombre que ya se fue, pero que finalmente tan solo es la figura, en la que se depositó la esperanza de los ignorantes así también como la de los supremacistas blancos y cristianos fundamentalistas. En esta parte de su discurso, lo reconoce:



Son momentos de prueba. Nos enfrentamos a un ataque a la democracia y a la verdad, a un virus atroz, a un aumento de la desigualdad, al aguijón de un racismo sistémico, a una crisis climática y al papel de Estados Unidos en el mundo. Cualquiera de estas amenazas bastaría para ponernos en serios aprietos. Pero el hecho es que nos enfrentamos a todas ellas a la vez, lo que coloca a este país frente a la mayor de las responsabilidades. Ahora debemos dar un paso adelante. Todos nosotros. Joe Biden. Discurso Inaugural.



Estados Unidos, México y el mundo, vivirá momentos de cambio. Eso queda por descontado, ojalá que el cambio sea para bien. Esperemos también que las relaciones políticas, entre Biden y nuestro mandatario, sean fructíferas y produzcan beneficios para ambos países. Ellos deben de tener bien claro, que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.

