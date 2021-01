Propuestas y Soluciones

Si quieres salvar a tu hijo de la polio puedes rezar o puedes vacunarlo. Aplica la ciencia.

Carl Sagan.



El día de hoy, pese a que no se ha realizado un ’testeo’ masivo, tenemos reportados oficialmente en México, casi 2 millones de casos de COVID-19, con una mortalidad cercana al 8.33 % han fallecido más de 150,000 personas, lamentablemente. Para una población de casi 130 millones de habitantes, las muertes son arriba de 1,200/millón.



Nueva Zelanda, el país modelo en el manejo de la pandemia, tiene 6 casos por millón, solamente 25 fallecimientos y alrededor de 2,500 casos en total. La primer ministro Neozelandesa, tomó la decisión desde un principio de cerrar fronteras, dejar en cuarentena a quienes querían entrar al país e institucionalizar de manera compulsiva el uso de cubrebocas. La población reaccionó de una manera apropiada y pudieron controlar, prácticamente por completo, la pandemia.



En México, desgraciadamente no ha sido así. Entre la indefinición de la OMS, la conducta dubitativa de López-Gatel y la falta de disciplina de los mexicanos, en cuanto a la utilización del cubrebocas se refiere, la incidencia se fue incrementando geométricamente, si a ello agregamos el alto índice de comorbilidad, la pandemia en México, se convirtió en una sindemia, que es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una población con interacciones biológicas, que exacerban el pronóstico y carga de la enfermedad.

Aquí en México, el COVID-19 encontró como enfermedades endémicas, la obesidad, la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La combinación fue fatal.



Afortunadamente, ante un reto como el que vivimos el año pasado, se dio una respuesta solidaria, nunca antes los gobiernos, la iniciativa privada y los científicos habían trabajado con este nivel de sinergia, que produjo que se pudiera contar no con una vacuna, sino con varias, para fines de 2020.



Además de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CanSino, Sputnik V, pronto hará su aparición una vacuna cubana y la de Janssen (Johnson & Johnson).



En México, empezó la vacunación y en un marco ideal, esta terminaría en marzo de 2022. Primero se empezó por vacunar al personal de salud que se encuentra en primera línea, médicos, enfermeras y personal de apoyo de las áreas COVID-19.



Después se empezará con los adultos mayores, empezando por los octogenarios y así sucesivamente descendiendo en bloques de diez años, hasta vacunar al mayor porcentaje posible, de mayores de dieciséis años.



La campaña de vacunación inició con Pfizer, no tenemos la certeza de con qué contaremos, pero es claro que el gobierno federal ha hecho todo el esfuerzo posible, para contar con el mayor número de vacunas, en el menor tiempo posible. El reto es monumental, incomensurable (para utilizar una de las palabras que le gustan al Dr. Hugo López-Gatel). Ya lo habíamos señalado antes, nunca se había intentado vacunar a toda la población humana, de manera prácticamente simultánea, contra un padecimiento.



Este tipo de situaciones, nos demuestra sin lugar a dudas, que la única vía de supervivencia de la especie, es mediante la integración de las naciones. Somos una misma especie, si no actuamos unidos, hay retos que no podremos solventar.



Con tristeza, lamento que nuestro presidente, se haya contagiado de COVID-19. Me preocupa, dadas las secuelas que puede ocasionar; esperemos que se recupere rápidamente y que lo haga al cien por ciento. Si una lección nos puede dejar el contagio del Ejecutivo federal, es que el virus no respeta jerarquías, pero que sí respeta cubrebocas.



En Guerrero hemos regresado al semáforo rojo. Un rojo siena, un rojo más relajado, que nos permite aún ciertas actividades, pero tenemos que tomar las cosas muy en serio, si no caemos en cuenta que tenemos que mantener nuestra sana distancia, lavarnos las manos obsesivamente, utilizar todo el tiempo el cubrebocas, y que debemos abstenernos de socializar, no vamos a salir pronto de esta pandemia y podríamos alcanzar (al ritmo que vamos) hasta el medio millón de muertos a finales de año.



Requerimos un 70 % de población vacunada, para contar con la famosa ’inmunidad de rebaño’. Tenemos que adaptarnos a nuestra nueva normalidad, y nunca debemos de adaptarnos a una ’nueva mortalidad’.



Todos los países, todos los gobernantes, todos los científicos, tenemos que trabajar Juntos, para así Lograr Generar: Propuestas y Soluciones.



Terminando de escribir estas líneas, me he enterado del triste fallecimiento de la madre de un buen amigo, Marcos Efrén Parra Gómez, doña Patricia Gómez Avilés. Mi abrazo solidario y mi cariño, para toda su familia.

JLG.