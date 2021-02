Propuestas y Soluciones

La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera.

Horacio (Basilicata, 8 de diciembre de 65 a. C.-Roma, 27 de noviembre de 8 a. C. Poeta Romano).



La justicia aunque lenta, prevalece, nadie sale de esta cantina (la vida) sin pagar la cuenta, la verdad siempre sale a la luz, no importa que tan poderoso seas, finalmente los hechos hablan por sí mismos y aunque puedas ocultarte durante un tiempo, bajo la cobardía del fuero institucional, cuando las acciones de un agresor, dañaron a quienes más deberíamos de proteger, nuestras mujeres, adolescentes, menores de edad, niñas en la flor de su desarrollo, deben de perseguirse con todo el rigor de la ley.

Debería de aplicarse incluso pena corporal, de manera infamante, además de inhabilitación, privación de la libertad.



Alguien que abusa sexualmente de una mujer, o que solapa a abusadores, y que además es capaz de torturar merece nuestra reprobación más absoluta.

Afortunadamente, fue detenido hace unos días, aquí en Acapulco, Mario Marín el de la famosa grabación, con la que se ganó el apodo de ’El gober precioso’.



Mario Marín fue acusado de torturar a Lidia Cacho, por la investigación que realizó en torno a la red de pederastia, que involucró y produjo la detención de quien estuvo en el otro lado de la línea en esa llamada que fue filtrada al público, el empresario Succar Kuri. La pedofilia es una enfermedad, una perversión donde el sujeto se siente atraído hacia personas menores de edad, del sexo opuesto o de su mismo sexo.



Un menor no tiene capacidad de decisión. Aunque la ley, marca que existe además de la mayoría de edad, una edad de aceptación, donde un menor, puede argumentar que deseaba tener relaciones con una persona mayor de edad (esa edad ronda en los 16 años). De hecho, en algunos países, como Cuba, por ejemplo, la mayoría de edad se da desde los 16 años.



Mario Marín, abusó del poder, no es el único, ejemplos de impunidad, los conocemos, sobran ejemplos.



Era buscado por la INTERPOL en 190 países y acabó siendo encontrado en la casa de su hermana, aquí en Acapulco. Fue detenido y llevado a Quintana Roo, donde será sometido a juicio.



Recordemos que, en todo sujeto imputado por un delito, debe prevalecer la presunción de inocencia, pero si es culpable, de todo lo que se ha dicho contra él, ojalá que pague con cárcel y que no vaya a salir utilizando una buena defensa (como la que puede contratar), tan solo con un manotazo y una advertencia. Uno de los principales problemas de credibilidad en los gobiernos, es la permanente impunidad de los poderosos. El que tiene el poder, roba, mata, viola, sin que nadie pueda argumentar nada en su contra. Si los afectados tienen la valentía de denunciar, normalmente son silenciados, acosados y amenazados. Combatir al poder, no es fácil. Pero eso tiene que terminar, por ello, acciones como la detención de Mario Marín, da un poco de esperanza al sistema judicial.



Al ver que al menos hay uno, que va a pagar sus culpas (reitero, en el caso de ser culpable).



En otro orden de ideas, el nuevo presidente Joe Biden, ha firmado tres decretos migratorios, que serán de gran repercusión para los indocumentados mexicanos que viven en USA. Podrían llegar a tomar la ciudadanía, hasta once millones de latinoamericanos, de los cuales el mayor número es de mexicanos.



El asilo compasivo, el evitar la separación de las familias, el rescate de los ’dreamers’. Queda claro que Joe Biden está cumpliendo (de inmediato) sus promesas de campañas. Y claro, ¿por quién creen que votarán esos nuevos once millones de electores? ¿Por los demócratas o por los republicanos? La respuesta es obvia.



Lo único que deberían de hacer es distribuirlos en el territorio. Yo perversamente les buscaría asentamientos en los estados que hoy son republicanos. Ustedes saben, uno que estudió el doctorado en Ciencia Política y que piensa como equilibrar (o cargar hacia un lado) la balanza.



Donald Trump ya no se le ha escuchado, el bloqueo de sus cuentas de Twiter y Facebook, tienen mucho que ver con ello. Ha privilegiado una red social: Parler, donde se han refugiado sus seguidores.



Mientras tanto, en México, se prepara una iniciativa para regulación de las redes sociales, habrá que analizarla con atención. Hay que recordar que lo que está relacionado con la libertad de expresión, no debe regularse, porque si se regula, se limita.



Y es necesario escuchar las voces de todas y todos, ya que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.

JLG