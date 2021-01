Propuestas y Soluciones

El abuso del poder es una enfermedad, al parecer incurable del ser humano y, claro, que produce desorden.

Salvador de Madariaga y Rojo (1886-1978 Escritor español).



La llegada de Donald Trump al poder hace cuatro años, fue sorpresiva, Hillary Clinton, no pudo lograr el triunfo y un discurso demagógico, logró conseguir los delegados necesarios, para que el outsider, llegara al poder. Para Donald Trump, el ocupar el cargo de Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que lo convirtió, definitivamente, en uno de los hombres más poderosos del mundo, fue tan solo un premio para su vanidad. Una manera de impulsar sus negocios internacionales, una forma de hacer un reality show más.

El narcisismo, característica principal de la personalidad de Trump, sus posturas demagógicas, hicieron de él, finalmente, un mal presidente. Por lo visto, ahora será un peor expresidente. Sus continuos alegatos, que estuvieron, fuera totalmente de la ley de fraude electoral, llevó a sus fieles seguidores a la debacle en la toma del capitolio, donde gente mal informada, fanática, muchos de ellos cristianos fundamentalistas, que consideran un deber sagrado ir contra los demócratas por temas como el aborto y el matrimonio igualitario, cometieron el error de atacar las instalaciones del congreso, provocando la muerte de cuatro personas. Estas muertes, son, responsabilidad de Trump.



Su personalidad egomaniaca, no le permitía aceptar que había sido derrotado en buena lid, tuvo que intentar todas las triquiñuelas posibles, para tratar de modificar el resultado. Llegó incluso a solicitar a su vicepresidente que entorpeciera la sesión del senado, buscando la no certificación de la elección de Joe Biden, quien ganó por amplio margen, de acuerdo al número de delegados obtenidos y también ganó en el voto popular. Recordemos que incluso hace cuatro años, el voto popular no le favoreció a Trump, sino a Clinton, pero la estructura de los votos delegacionales, dio como resultado que se impusiera sobre Hillary.



El día de ayer, durante la certificación por el senado del resultado de la elección presidencial, ya votada en el colegio electoral, en un proceso única y exclusivamente de trámite formal, para la próxima toma de posesión del presidente electo Joe Biden, con su compañera de fórmula la vicepresidenta Kamala Harris, que se llevará a cabo el 20 de enero; un grupo de manifestantes irrumpió en el capitolio, con el objetivo de boicotear la sesión. En el zafarrancho hubo cuatro muertos. Al parecer el movimiento fue aprovechado por grupos infiltrados terroristas, dentro de los extremistas republicanos, como ANTIFA, quienes apuestan al desequilibrio social.



El daño que Trump ha logrado hacer a la institución presidencial, al prestigio de los Estados Unidos de Norteamérica (a quien se le considera como adalid de la democracia) es inconmensurable.

Los demagogos, que se sienten iluminados, como es el caso de Hitler, Franco, Mussolini, Pinochet, Perón, tratan de aferrarse al poder a toda costa. A veces lo consiguen y hunden a sus países en una dictadura autoritaria. En USA, Trump no lo logró. Hubo un electorado pensante y grupos de interés que apostaron en contra al intento de reelección.



El hombre que abandonó el Pacto de París, porque no cree (como si fuera un acto de fe) en el calentamiento global, que abandonó participar en la Organización Mundial de la Salud. Que atacó a los latinos, especialmente a los mexicanos, al llamarnos asesinos, narcotraficantes y violadores, ya termina su período. Se va. Nuevos vientos correrán en Washington D.C. Deseamos y necesitamos una buena relación con México. Más allá de una relación interpersonal, requerimos que sea positiva para las dos naciones.



Estamos seguros que así será. Le deseamos suerte a Esteban Moctezuma Barragán, quien será nombrado Embajador de México ante los Estados Unidos y sabemos que el canciller Ebrard, hará lo propio. Lamentamos los hechos, en que perdieron absurdamente la vida cuatro personas, en un acto totalmente sin sentido.



Y les enviamos nuestros mejores deseos.

USA, tiene que entender, que demócratas y republicanos, tienen que caminar juntos, para sacar a su país (y a la región) adelante. Y que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.



JLG