Propuestas y Soluciones

¿Quieres conocer a un hombre? Investidle de un gran poder.

Pitaco de Mitilene. (650-568 a.C. Uno de los siete sabios de Grecia).



Vaya que se dio a conocer el señor Donald Trump. Le hizo mucho daño a los Estados Unidos e incluso a la misma democracia a nivel internacional.



Como menciona Anne Applebaum, la ganadora del Pulitzer, en su libro: Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism. (El Ocaso de la Democracia: La Llamada Seductiva del Autoritarism.)

Given the right conditions, any society can turn against democracy. Indeed, if history is anything to go by, all of our societies eventually will.



La tentación autoritaria siempre está ahí, en los líderes que quieren ejercer el autoritarismo, finalmente, esto no tiene nada que ver, ni siquiera con la ideología, el autoritario, puede ser de derecha, de izquierda o simplemente pragmático (catch all party) y lo único que le interese es apropiarse del poder y mantenerse en él.



Authoritarianism appeals, simply, to people who cannot tolerate complexity: there is nothing intrinsically ’left-wing’ or ’right-wing’ about this instinct at all. It is anti-pluralist. It is suspicious of people with different ideas.

Anne Applebaum.



Afortunadamente, no pudo el presidente de los Estados Unidos, concretar su asalto al poder. Las instituciones resistieron y todo quedó (hasta el momento en el zafarrancho del capitolio).



Por cierto, que desgraciadamente, le tenemos que incrementar un fallecimiento más, al conteo que señalamos en la última columna. Fueron cinco quienes perdieron la vida, en ese ya de por sí, lamentable hecho.

Mike Pence no quiso tomar él a su vez por asalto, la presidencia, lo pudo haber hecho, la 25ª.



Enmienda, faculta al vicepresidente, a solicitar la remoción del presidente en funciones, porque el presidente no se encuentre en condiciones de cumplir con su encargo.

Para ello, Mike Pence debería de contar con la mitad más uno del gabinete. Trump podría inconformarse, para ante una ratificación del mismo órgano (el gabinete), el cese hubiera sido inmediato y se enviaría al congreso para su ratificación.



Otra opción, que fue la que tomaron los demócratas, apoyados a su vez por algunos de los republicanos, fue el impeachment, lo que nosotros conocemos como juicio político.



Trump se convierte finalmente en el único presidente al que le han solicitado dos veces su dimisión, mediante este procedimiento y el tercer presidente impugnado de esta manera, antes lo hicieron por Andrew Johnson, en 1868; y Bill Clinton, en 1998.



Los demócratas intentarán hundir a Trump. Evitar su reaparición en 2024, forzar el inhabilitarlo desde ahora.



Donald Trump es peligroso, porque no tiene ética, ni moral, ni le interesa nada, que no sea él mismo. Los republicanos no lo volverán a dejar correr por su partido, pero él ya anunció la formación de un nuevo partido, lo que en la práctica dividirá a los republicanos por la mitad, dándole a los demócratas en este caso hipotético, una cómoda ventaja para futuras elecciones.



¿Podría llegar a pisar la cárcel? Tal vez. Manera de procesarlo, existe. Es responsable de alentar una insurrección. No es un delito menor. Por lo pronto, el reloj sigue corriendo y aunque los mensajes que envía a sus correligionarios a través de su sistema de mensajería (parler) son confusos y sigue vociferando que se mantendrá indefinidamente en el poder, el hecho es que el 20 de enero hay un nuevo presidente en los Estados Unidos. Su nombre es Joe Biden.



Ojalá que los estadounidenses entiendan que no deben de dividirse más, porque solamente Juntos Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.

JLG.