Propuestas y Soluciones

En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento.

Albert Einstein. Físico alemán, naturalizado estadounidense (1879-1955).



El tema de temas, ha sido la pandemia, es por ello que hacemos hoy esta cuarta entrega, el hecho es que la pandemia no va sola, su presencia, produce más afectaciones que la exclusivamente de salud. Las medidas tomadas para su prevención, tienen repercusiones culturales, económicas, sociales, religiosas, afectivas.



Es claro que, en nuestro Acapulco, donde el turismo es la principal fuente generadora de ingresos, ’Susana Distancia’ no es precisamente una heroína, el distanciamiento social nos cuesta y mucho, aquí a nuestra presidenta municipal, no se le podría ocurrir lo que hizo la alcaldesa de Metepec, de ponerse un disfraz y hacer un llamado al distanciamiento. Nuestra alcaldesa, hay que reconocerle que trató de impulsar medidas de control con antelación, que no pudo implementar. Se le ha visto ahora, repartiendo personalmente despensas en las zonas más desprotegidas del puerto. Este tipo de apoyos, definitivamente se debe de dar, creo que debe hacerse de manera organizada y expedita, por personal contratado para ello, estimulando programas de empleo temporal o utilizando personal del Ayuntamiento. Sí, hay que recorrer casa por casa, haciendo la entrega.



Vamos a reconocerle a la presidenta su alerta temprana por el tema del COVID 19, que fue frenada. Tiene que convertirse también en una gestora permanente de apoyos estatales y federales, como los que ya se reciben en otros estados y dar también el apoyo a las empresas y directamente a los ciudadanos, en el ámbito de su competencia, para que podamos todos subsistir esta crisis.



La falta de apoyos, genera descontento, el descontento puede generar conductas antisistémicas y antisociales, incluso violentas. Los intentos de saqueos a los supermercados (hasta el momento se han intentado dos) afortunadamente sin éxito, son un claro indicador que la población está llegando al límite. Los robos en las afueras de Soriana, en la Zapata, ya no son de dinero, jóvenes intentan llevar alimento a sus hogares, robando las bolsas de la compra.

Cuando hay hambre, y el ser humano es empujado a condiciones límite, puede hacer lo que sea necesario, para intentar salir adelante. La incidencia del delito de robo, sin duda aumentará en estos tiempos de pandemia.



Hay que ser analíticos y no dejarse engatusar por el canto de sirena de opositores rapaces, que, en un protagonismo desmesurado, hacen llamados a manifestaciones, con el fin de derrocar al presidente. Y me refiero específicamente a Genaro Lozano, un vivales que ha sido opositor de Vicente Fox, desde que lo corrieron de la Secretaría de Gobernación, precisamente por conductas mesiánicas y no políticas, opositor de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, y ahora opositor de AMLO.



Es claro que su discurso enardecedor, tiene ahora mayor repercusión, dada la polarización que se ha establecido en la sociedad. Cualquier persona inteligente, incluso opositora al actual gobierno, sabe bien que las medidas propuestas por este movimiento, son irrealizables, inapropiadas e inoportunas. Discurso incendiario, carente de propuestas viables. Solo exigiendo la renuncia del mandatario, quien, de manera firme, sigue conduciendo al país.



Acapulco, que reitero, vive exclusivamente del turismo, tiene ahora una ocupación que ronda el tres por cierto, prácticamente estamos vacíos. Esta es un poco más alta en condominios, ya que sus propietarios han decidido pasar la cuarentena aquí. La industria turística, los hoteleros, restauranteros, necesitamos un apoyo decidido. Diferir pago de impuestos y disminución en la tarifa de la CFE, serían buenas opciones.



Requerimos también empezar a ofertar a Acapulco, como el destino turístico, que esperará a los connacionales y al mundo, cuando el confinamiento termine.



Aplaudimos la decisión del presidente de otorgar 25,000 millones en créditos bajo palabra. Eso servirá sin duda, para paliar la crisis que se avecina y es un buen intento para reactivar la economía.



Una de las ventajas de la paralización de la sociedad y la industria, es que estamos contaminando menos, eso se puede constatar en todo el planeta, desde los canales de Venecia, donde nadan ahora los delfines, hasta las cristalinas aguas y los diversos tonos de azul que se pueden apreciar en el mar de las playas de Acapulco. La siempre majestuosa Ciudad de México, la ciudad de los Palacios, tiene un cielo claro, sin smog, como no se veía en décadas. Quiere decir que, haciendo un esfuerzo conjunto y solidario, ciertos daños ecológicos pueden revertirse. El mundo necesitaba un respiro. Un descanso de la incesante actividad de la especie dominante, o la verdadera plaga en el planeta tierra, nosotros, los seres humanos. Termino de escribir estas líneas, con unas playas en Acapulco, totalmente vacías, como pudieron haberse visto a finales del siglo XIX, porque ya en principios del siglo XX, en Semana Santa, teníamos turistas. Recordando también la conmemoración especial del día de hoy, viernes santo, donde Jesús dio generosamente su vida por nosotros.



Este es un momento de crisis y por lo tanto debe ser un momento de unidad de todos los mexicanos, y todos los habitantes del planeta. No debemos permitir que haya intereses perversos que intenten obtener ganancias colaterales con la política. Tenemos que comprender que solamente Juntos Lograremos Generar: Propuestas y Soluciones.



JLG