Propuestas y Soluciones

La educación es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado, y solo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus derechos.



Miguel Ramos Arizpe.

Sacerdote y Constitucionalista Mexicano (El padre del federalismo)

(1775-1843).



Ante los hechos acontecidos en los últimos días, donde ha habido comentarios de gobernadores en torno a la posibilidad de abandonar el pacto fiscal de la federación, nos avocamos a estudiar un poco sobre el tema y lo más importante sus antecedentes.



Pocos años después de terminada la guerra de independencia de las trece colonias de Norteamérica, surgieron los Estados Unidos de América como el primer sistema político federal del mundo. Su estructura jurídica y estatal es precisamente federal, según lo garantiza la Constitución de 1787.



Lentamente y sin detenerse se fue difundiendo este concepto particularmente en Europa y en las jóvenes naciones libres latinoamericanas. Si bien en un principio el significado de la palabra tenía una naturaleza constitucional, encontramos paulatinamente un sentido sociológico o social-filosófico.



En México, una vez derrocado el efímero gobierno imperial de Agustín de Iturbide, el 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación, la cual fue la primera organización constitucional y un estatuto provisional del nuevo gobierno. El 4 de octubre de 1824 se realizó la solemne proclamación del pacto federal bajo el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.



La Constitución de 1824 estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos, fue basada en la Constitución de Cádiz para las cuestiones americanas, en la Constitución de los Estados Unidos para la fórmula de representación y organización federal, y en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, la cual abolía la figura monárquica. Se implantó el sistema de federalismo en una república representativa popular, la cual estaba integrada por diecinueve estados, cuatro territorios dependientes del centro y el distrito federal. La constitución de 1824 no contempló expresamente los derechos ciudadanos. El derecho de igualdad de los ciudadanos quedó restringido por la permanencia del fuero militar y eclesiástico. Los artículos más relevantes fueron los siguientes:



1. La nación mexicana es soberana y libre del gobierno español y de cualquier otra nación.

2. La religión de la nación es la Católica Apostólica y Romana, es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra.

4. La nación mexicana adopta un gobierno de forma de república representativa popular federal.

6. El Supremo poder de la federación se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

7. El Poder Legislativo es depositado en un Congreso constituido por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores.

50. Libertad política de imprenta en la federación y en los estados.

74. El Poder Ejecutivo reside en una persona denominada presidente de los Estados Unidos mexicanos.

75. Se establece la figura del vicepresidente, quien, en caso de imposibilidad física o moral del presidente, ejercerá las facultades y prerrogativas del mismo.

95. El período del presidente y vicepresidente será de cuatro años.

123. El Poder Judicial reside en una Corte Suprema de Justicia, en los Tribunales de Circuito y en los Juzgados de Distrito.

124. La Corte Suprema se compone de once ministros distribuidos en tres salas y un fiscal.

157. El gobierno individual de los estados se conforma por tres poderes.



El 30 de diciembre de 1836, el presidente interino José Justo Corro promulgó las Siete Leyes que remplazaron formalmente la constitución, leyes secundarias fueron aprobadas el 24 de mayo de 1837.



Las Siete Leyes entre otras cosas desaparecía la figura de "estados libres" por "departamentos" al estilo francés, centralizando el poder nacional en la Ciudad de México. Esta decisión creó una época de inestabilidad política, desatando conflictos entre el centro y los antiguos estados del país. Las rebeliones se suscitaron en diversos lugares, los más importantes fueron:



Texas declaró su independencia de México tras el cambio de sistema federalista al sistema centralista y se negó a participar en el segundo. Colonos estadounidenses llamaron a una convención en Austin, y declararon al pueblo de Texas en guerra contra el gobierno central de México, ignorando, por tanto, a las autoridades y las leyes mexicanas. Así surgió la República de Texas.



Yucatán bajo su condición de República federada se declaró independiente en 1840 (oficialmente en 1841). La República de Yucatán se reincorporó definitivamente a la nación en 1848.



Los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila se independizaron de facto de México brevemente (poco menos de 250 días); la República del Río Grande nunca se consolidó pues las fuerzas independentistas fueron derrotadas por las fuerzas centralistas.



Tabasco decreta su separación de México en febrero de 1841, en protesta por el centralismo y debido a las sanciones impuestas al estado, por el presidente centralista Anastasio Bustamante, reincorporándose en diciembre de 1842.

Así que, de la misma manera como California ha llegado a considerar el separarse de la Unión Americana, (ver Calexit), Gran Bretaña se separó de la Unión Europea, se desintegró la poderosa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) o se desintegró Yugoeslavia, para formar las repúblicas de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia, podría también separarse nuestra nación.



No estoy asumiendo una postura de defensa al respecto, solo señalamos que legalmente es posible, aunque por el momento políticamente sea inviable. Es claro que los estados que aportan más a la federación, se sientan estafados, al no ver el retorno de los impuestos recaudados en su localidad, practicando un eterno subsidio, para los estados improductivos, como es el caso de nuestro Guerrero. Recordemos que el Pacto Federal fue concebido para promover el desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación, nunca para perpetuar contrastes y rezagos.



Tan solo comento que unidos somos más fuertes, que la atomización puede resultar benéfica para otros países, si recordamos el destino de Texas, podemos fácilmente hacer un ejercicio de prospectiva con esa idea y lo más probable es que no nos equivoquemos. Debemos de buscar la unificación en entidades de mayor representación, antes que la disgregación de lo que ya tenemos. Recuerden que solo Juntos Lograremos Generar: Propuestas y Soluciones.