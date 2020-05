Propuestas y Soluciones

El pánico es más contagioso que la peste y se comunica en un instante.

Nikolaj Vasiljevič Gogol (Escritor ruso de origen ucraniano) (1809 – 1852)



El período de cuarentena, se ha extendido. Hasta el momento, formalmente el gobierno federal, nos habla de prolongarlo hasta el primero de agosto. La UNAM, indica que mantendrá sus puertas cerradas, hasta el 21 de agosto. En Acapulco, no solamente perdimos las vacaciones de la semana mayor (semana santa), también perderemos el verano.



Las cifras oficiales al cierre de hoy, a las 6.30 p.m. son de 31 mil 018 casos confirmados en México y 3,129 fallecidos. López Gatell nos había instruido que con el ’método centinela’ las cifras reportadas, deberían de multiplicarse al menos por ocho, ’…por ocho o por treinta’ sic.



La UNAM estima que el número de casos de contagios por el virus oscilaría en estos momentos (datos del 3 de mayo) entre 176,000 y 265,000 personas.



Mientras tanto, el caos se empieza a generar en donde era de esperarse, comunidades urbanas, con alta densidad de población, por lo tanto, con un gran nivel de afectación, bajo nivel educativo, y alto índice de criminalidad. Ahí, madres y padres desesperados, acusan a los médicos de matar a sus hijos, la desesperación, aunada a la falta de escrúpulos, disciplina y aderezada con un ingrediente común, pero explosivo, la ignorancia, producen situaciones como las que se vivieron en Ecatepec, en el hospital ’Las Américas’.

El odio hacia los profesionales de la salud, que solamente hacen su trabajo, es algo que solamente hemos visto en nuestro país, incluso el intentar impedirles acceder a sus lugares de residencia (edificios, multifamiliares, condominios horizontales) por el temor de que sean vectores de la infección.



Es lamentable la muerte de todas las víctimas provocadas por la COVID-19, pero es peor todavía, la insensatez e incredulidad de la gente ignorante, que hace quince días, quería salir de fiesta y que hoy grita angustiada, porque llevó a la casa el virus, produciendo la muerte de sus padres, de sus hijos, o enfermando ellos mismos.



Del 8 al 15 de mayo, estaremos viviendo probablemente el pico de la curva. Esto es lo que podemos calcular, con la escasa información con la que se cuenta, México aplica 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes. De los países de la OCDE, somos los que menos aplicamos, la media está en 22 por mil y quien más exámenes ha aplicado en términos porcentuales es Islandia, con 134 mil 9 pruebas por 1,000 habitantes. Los que menos exámenes han aplicado son: Polonia 7,4, Hungría 6,6, Grecia 5,8, Japón 1,8 y México 0.4 es obvio que esto ha repercutido en un ahorro importante en el diagnóstico y la prevención de la COVID-19 y la contingencia sanitaria se ha resuelto, como se ha podido.



Pese a las limitaciones que ha sufrido la atención médica, la falta de equipo de protección al personal de salud, en la última encuesta de Laredo y Buendía, publicada en Forbes, el índice de aprobación del manejo de la pandemia por el presidente López Obrador, es del 73 %. México es un país que valora bien el esfuerzo, el ’echarle ganas’.

Así entramos a la próxima semana que será la de mayor riesgo de contagio. Nuestras madres se quedarán sin poder abrazar a sus queridos hijos, ni pensar en reunir a las abuelitas con sus nietos y tampoco podrán ir a los cementerios los hijos que han perdido a sus madres. El sentido común nos dice que no es lo apropiado, las autoridades nos llaman a la cordura. Difícil, complicado, pero entendible. La población (con algunos indisciplinados) comprende y actúa en consecuencia.



Desgraciadamente, fue la época que nos tocó vivir. El mundo ya se prepara para la recesión económica más importante, desde 1929. No solamente es la afectación directa por la enfermedad en sí, es el desastre económico que trae emparejado. Tratemos de cerrar con unos apuntes positivos.

Científicos estadounidenses comenzaron a probar una vacuna experimental contra Covid-19 en humanos como parte del ensayo clínico de Fase 1/2 para el programa BTN162, informaron este martes las compañías farmacéuticas participantes.



Los primeros participantes estadounidenses recibieron dosis de la vacuna en la Facultad de Medicina de Grossman de la Universidad de Nueva York y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.



El Centro Médico de la Universidad de Rochester y el Centro Médico del Hospital de Niños de Cincinnati, en Estados Unidos, comenzarán la inscripción de participantes brevemente, señalaron las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.



’Con nuestro único y robusto programa de estudio clínico en marcha, el cual comenzó en Europa y ahora en Estados Unidos. Esperamos avanzar rápidamente y en colaboración con nuestros socios en BioNTech y las autoridades reguladoras para llevar una vacuna segura y eficaz a los pacientes que la necesitan’, dijo Albert Bourla, el presidente y director ejecutivo de Pfizer.



El estudio de Fase 1/2 está diseñado para determinar la seguridad, inmunogenicidad y nivel de dosis óptimo de cuatro vacunas candidatas de ARNm evaluadas en un único estado continuo, señalaron las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Si todo tiene éxito, primero se vacunarán a personas sanas de 18 a 55 años, los adultos mayores, hasta tener la comprobación de que la vacuna funciona y no produce efectos colaterales.

El gobierno de Israel también ha anunciado ya contar con una opción, la inmunidad pasiva, el administrar anticuerpos que inactiven el virus. El Ministerio de Defensa de Israel anunció que el Instituto de Israel para la Investigación Biológica (IIBR) ha completado la fase de desarrollo de un ’anticuerpo innovador’ o ’vacuna pasiva’ que ataca y neutraliza en el cuerpo al coronavirus, impidiendo el desarrollo de la Covid-19.



Explicó que el anticuerpo cumple tres importantes parámetros científicos que lo hacen único:

El anticuerpo es monoclonal, nuevo y refinado, y contiene una proporción excepcionalmente baja de proteínas dañinas. El anticuerpo puede neutralizar el virus que provoca la Covid-19. El anticuerpo se probó específicamente en el agresivo coronavirus. Ojalá que equipos multidisciplinarios de todos los países, despojándose de protagonismos y nacionalismos, puedan trabajar de manera conjunta e intercambiar información, para lograr lo más rápidamente posible una respuesta. Recuerden que solamente Juntos Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.

JLG.