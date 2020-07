Propuestas y Soluciones

No tengo nada qué ofrecer salvo sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Tenemos ante nosotros un desafío de lo más doloroso. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de lucha y sufrimiento.



Winston Churchill (1874-1965) Político y escritor británico.



Nunca la tonalidad de un color había sido tan importante. Luchamos denodadamente para permanecer en color naranja e ir reduciendo transmisión, morbimortalidad y número de camas disponibles, para incluso buscar evolucionar hacia el anhelado amarillo. Sin embargo, la irresponsabilidad de muchos de nosotros acapulqueños y una gran mayoría de los turistas que nos han visitado en los últimos días, hace que sea muy probable que regresemos en el semáforo al rojo. Una pena, un retroceso. Lo advertimos en columnas previas.



Cualquier esfuerzo que se haga por parte de la autoridad y los prestadores de servicios turísticos, es vano si no se cuenta con la corresponsabilidad de la población. El gobernador Héctor Astudillo Flores, informó que, de acuerdo con información publicada en medios de comunicación, Guerrero continuará en semáforo naranja por lo que llamó a las autoridades municipales, estatales y federales a reforzar la acciones para evitar el incremento de contagios por COVID-19. Nos permitimos citarlo textualmente:



Lo que estoy haciendo es notificar lo que ya está en los medios, afortunadamente Guerrero continúa en los próximos días en semáforo naranja y convoco a que cada quien haga lo que le corresponda desde las autoridades municipales, el Estado, la Federación y los ciudadanos para mantenernos en semáforo naranja.

Héctor Astudillo Flores (2020)



Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó los datos y características que mantienen a Guerrero en semáforo naranja con una puntuación de 2.5 resultado de la tendencia de hospitalización, ocupación hospitalaria, tendencia del COVID-19 y casos positivos. Respecto al comportamiento de la actividad turística, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que la ocupación de este viernes registra un ligero incremento y se estima que crecerá el fin de semana. En este sentido, el gobernador Héctor Astudillo Flores instruyó reforzar los operativos para evitar las aglomeraciones en fiestas en zonas de Acapulco y otros destinos turísticos de Guerrero.



En la sesión de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó que Guerrero se mantiene con un promedio de 3.87 casos por día en lo que va del año en homicidios dolosos, teniendo una tendencia a la baja en los municipios prioritarios como Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Zihuatanejo y Taxco. Guerrero y por ende, Acapulco, hoy es más seguro.



Repito el título es un naranja rojizo, con tonos violáceos, no es un naranja amarillento, y menos aún un naranja verdoso. Naranja no es verde. Naranja quiere decir que te puedes enfermar, pero que al menos no hay saturación hospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? Simple, si te enfermas, habrá oportunidad de atenderte y eso ya es un gran avance.



Mientras tanto, en el marco de la suma de esfuerzos internacionales contra el COVID, que por cierto es una ratificación de que solamente mediante una integración global podemos hacer frente a retos mundiales, hay avances sustanciales.



En Gran Bretaña la compañía AstraZeneca ha desarrollado una vacuna, probada por 8,000 voluntarios, que da resultados. Lo que provocará que sean colocadas a disposición, millones de vacunas a finales de este año. Brasil, por ejemplo, previsor, ha comprado la opción de fabricar la vacuna y garantizar 100 millones de dosis para su población. Alexéi Repik, presidente de la compañía farmacéutica rusa R-Pharm, ha llegado a un acuerdo con la anglo-sueca AstraZeneca para producir en Rusia la vacuna contra la Covid-19 que desarrolla la Universidad de Oxford y suministrarla después a entre 30 y 50 países. México podría también tomar una acción semejante. Se considera que la vacuna podría estar en el mercado para el mes de octubre.



México ha apostado a comprar tratamiento a Rusia (antivirales). Avifavir ya fue comprado por Bielorrusia, Kazajstán, Colombia, Brasil, Bulgaria, México, Arabia Saudita, Perú y más de 50 países presentaron ya solicitudes de compra. Los ensayos clínicos de Avifavir descubrieron que la dosis efectiva contra el coronavirus debería ser mayor que cuando el medicamento se usa contra la influenza. Además, explicó, purificaron la sustancia para permitir que el aumento de la dosis no provoque efectos secundarios y solicitaron patentes internacionales a los cambios descubiertos en la dosis óptima y los protocolos de tratamiento. Aunque lo ideal es apostar por la prevención, en ensayos clínicos, que inscribieron 330 pacientes, más del 60% de los que tomaron Avifavir, dieron negativo para coronavirus en el quinto día del tratamiento, el doble que en el grupo de terapia estándar. La eliminación media del virus tardó cuatro días con Avifavir, en comparación con nueve días con la terapia estándar, reduciendo así el tiempo que los pacientes son infecciosos y la duración de su hospitalización. En la batalla, grandes y queridos amigos, han luchado su guerra personal contra el virus. Me congratulo que uno de mis compañeros de doctorado, cuyo nombre reservaré, peleó valientemente contra él y ha salido adelante. La estrategia debe ser mundial. Solo así saldremos adelante. Recordemos que solamente Juntos Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.



JLG