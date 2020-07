Propuestas y Soluciones

La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre

Jonathan Hennessey (1971- ) Novelista gráfico.



La historia de la educación, parte desde la división de las edades del hombre. En la Edad Antigua hay que situar a las culturas india, china, egipcia y hebrea. Durante el primer milenio a.C. se desarrollan las diferentes paideias griegas.



El mundo romano asimila el helenismo también en el terreno docente, en especial gracias a Cicerón quien fue el principal impulsor de la llamada humanitas. Los romanos trasladaron a muchos griegos, esclavizados, pero tratados con respeto y deferencia, para convertirse en paedagogus, de los hijos de los potentados romanos.

Hay textos que se refieren por ejemplo a Licomedes Longus, griego, músico y esclavo probablemente perteneciente a Alejandro Magno, que estuvo como maestro de los hijos de Cecilia Metelo Macedónica y de Lucius Julius Libo, quien fue cónsul en el Nonis martius 484 anno urbis conditae, equivalente al 5 de enero de 267 a.C.

El mismo Aristóteles (claro, como hombre libre) instruyó al mismo Alejandro. La educación se transmitía por tradición oral y claro, por los libros, primero escritos en griego, posteriormente en latín.



El fin del Imperio romano de Occidente (476) marca el final del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media. Se fija el final de esta edad en la caída de Constantinopla en 1453. El cristianismo, nacido y extendido por el Imperio romano, asume la labor de mantener el legado clásico, tamizado y supervisado (censurado) por la doctrina cristiana.



De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce durante el Renacimiento nace el nuevo concepto educativo del Humanismo a lo largo del siglo XVI, continuado durante el Barroco por la disciplina pedagógica y finalmente con la etapa ilustrada del siglo XVIII.



En la educación contemporánea, es cuando los actuales sistemas educativos, organizados y controlados por el Estado. Del mundo occidental, siguen existiendo cinco de las Universidades más antiguas del mundo, que funcionan en la actualidad:

Universidad de Bolonia, Italia (1088)



Universidad de Oxford, Reino Unido (1096)



Universidad de Cambridge, Reino Unido (1209)



Universidad de Salamanca, España (1218)



Universidad de Padua, Italia (1222)

De ellas, es la de Salamanca, la universidad más antigua de habla hispana.



Internet y el mundo globalizado, han permitido desde hace años que se pueda adquirir el conocimiento a través de plataformas digitales, cursos, diplomados, licenciaturas, maestrías y doctorados, se pueden tomar en línea desde hace un buen tiempo. Sin embargo, la educación virtual, hoy, ha pasado de ser la excepción, a ser la regla.



La pandemia, nos mantiene confinados, así que no hay regreso a las aulas (no se hará hasta que no estemos en semáforo verde). Habrá regreso a clases, pero este será virtual. No hay duda que la educación migrará a este tipo de opciones.



Lo de hoy es la educación digital y por educación digital entendemos la educación presencial y a distancia que hace uso de tecnologías digitales y que tiene como objetivo la adquisición de competencias y habilidades para aprender a aprender, tanto de profesores como de estudiantes, en un proceso de formación permanente.



El sistema de educación digital permite combinar de manera eficaz el aprendizaje individual en un entorno flexible de aprendizaje colaborativo que facilita la entrega de información y el desarrollo de habilidades para la gente adecuada en el momento oportuno optimizando la inversión en capital humano.



Es por eso que incorporar la tecnología a la educación aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula, así como aumentar el interés de los niños y adolescentes en las actividades académicas. A ello le tenemos que apostar. ¿Por qué? Es simple, la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

Hoy tenemos la oportunidad de experimentar el aprendizaje sincrónico a distancia, que es cuando todos los estudiantes aprenden juntos en el mismo momento, estando el docente en otro lugar. A menudo presenta videoconferencia o teleconferencias que conectan a profesores y alumnos de forma digital permitiendo una comunicación a tiempo real.



Cada vez la educación digital se vuelve más accesible e interactiva, tan es así, que he valorado la posibilidad de ampliar mis horizontes formativos y estudiar algo más en línea. Tengo compañeros del doctorado que así lo han hecho con anterioridad y que así lo hacen ahora. No descarto la idea.

Hay que hacerlo, solamente preparados y Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.



JLG.



P.S. Agradezco a mis amigos y compañeros que me felicitaron con motivo de mi cumpleaños. Un año más de experiencia, rodeado de mis seres queridos. Un abrazo virtual a todas y a todos, ya nos lo daremos en persona, cuando sea posible.