Propuestas y Soluciones

El informe no es lo que era antes, falta el intercambio entre los poderes, el ejecutivo debería de tener la obligación de acudir al congreso, dar su mensaje político en el marco de una sesión del Congreso General, ante la presencia del poder judicial, debería haber también un posicionamiento de los partidos políticos y una interacción de los grupos parlamentarios con el presidente de la república. Y posteriormente en una glosa detallada, con los secretarios del ramo.



Debemos de ir migrando poco a poco a un régimen parlamentario o al menos semiparlamentario o semipresidencialista. Nuestro sistema presidencialista, con un presidente constitucionalmente débil, comparado con el poder que existe en otros países. Pero metaconstitucionalmente muy fuerte, por los usos y costumbres de la política mexicana, provoca un choque entre el deber ser y la forma de conducción del país, por la clase política mexicana (y aquí nos referimos a la oposición y al partido en el gobierno).



El informe del señor presidente, fue marcado por dos ausencias, que él señaló llamándolas arrogantes. La del Fiscal y la del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se diga la ausencia de la oposición, ni por equivocación los dirigentes de los principales partidos políticos de oposición acudieron a escuchar el discurso. El texto del informe fue entregado formalmente por la Secretaria de Gobernación, la Ministro Olga Sánchez Cordero a la cámara de diputados.



En el documento oficial, se destaca sobre todo la lucha contra la corrupción y el abatimiento de algunos índices criminales, en estricto sentido, no existe una autocrítica por el gran incremento de homicidios dolosos.



El ejecutivo hace hincapié en los ahorros logrados, en la austeridad y en el fin de la corrupción. Además, se enlistan los avances obtenidos en la atención de los derechos humanos, la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres y las acciones para erradicar las prácticas discriminatorias.



Es destacable también su reporte en materia de política exterior, donde menciona textualmente, lo siguiente:



…México avanzó en la consolidación de relaciones de amistad, entendimiento y mutuo beneficio con los países del mundo, en particular con las naciones de América Latina y el Caribe. De esta manera, la política exterior de nuestro país se ha enfocado en dos objetivos: impulsar la cooperación internacional para el desarrollo (con prioridad hacia Centroamérica) y posicionar los objetivos nacionales en los diversos foros multilaterales y mecanismos regionales. Por otra parte, se avanzó en las negociaciones que condujeron a la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), manteniendo un diálogo bilateral respetuoso, fluido y constante con ambos países. México reafirmó su papel de relevancia en el Grupo de los Veinte (G20) al impulsar una respuesta que privilegia el trato humanitario de la población para atender la pandemia derivada de la enfermedad COVID 19. La estrategia se complementó, en el ámbito multilateral, con el liderazgo mexicano en favor del acceso global equitativo a los medicamentos, vacunas y al equipo médico necesario para enfrentar la contingencia.

El informe se realizó casi de manera simultánea, mientras se vivía un enfrentamiento complejo en la cámara de diputados, por la presidencia de la Mesa Directiva. El acuerdo parlamentario inicial es que Morena presidía por un año, el PAN (2ª. Fuerza) por el segundo año y el PRI (3ª. Fuerza) por el último año.



Al diputado Fernández Noroña se le ocurrió que él podía ser el Presidente de la Mesa Directiva, a través del PT, ¿cómo? Logrando que el PT se convirtiera artificialmente en la 3ª. Fuerza al propiciar que diputados de otros partidos, migraran hacia el PT. El PRI tuvo que hacer lo propio, para conservar un mayor número de diputados que el PT, la actuación fue burda, finalmente el presidente mandó línea desde su conferencia mañanera y el PRI mantuvo, respetando el acuerdo, la Mesa Directiva.



Los argumentos esgrimidos por el Diputado Noroña, fueron interesantes, llamaba a tener cuidado, porque ante la eventualidad de la falta absoluta del presidente (y mencionó la posibilidad del asesinato), el PRI se haría con la presidencia temporalmente al tener la Presidencia de la Cámara de Diputados. Claro que después tendría que haber votación y designar a un presidente interino y convocar a elecciones, si esto sucediera antes de los tres años.



Noroña dice que él no deseaba ser Presidente así, y que desea larga vida al Ejecutivo, él afirma que quiere ser presidente por seis años, en el sexenio 2024 – 2030. Ambos planteamientos, son definitivamente, muy cuesta arriba. Pero así es el Diputado Fernández Noroña. Ya lo conocemos.



Por último, quiero manifestar, con profundo pesar, mi solidaridad con la familia Uruñuela, por la muerte del Lic. Don Luis Uruñuela Fey. Desde aquí un abrazo a su familia, especialmente a doña Blanca Villalba de Uruñuela. Era un buen hombre, íntegro, recto. Le recordaremos con respeto y afecto. Descanse en paz.



