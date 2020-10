Propuestas y Soluciones

Democracy is based upon the conviction there are extraordinary possibilities in ordinary people.

Harry Emerson Fosdick (1878-1969) Pastor estadounidense.



Las elecciones del martes 3 de noviembre, son importantes no solamente para los Estados Unidos de Norteamérica, sino para todo el mundo.



Los votantes en Estados Unidos decidirán el 3 de noviembre si Donald Trump permanece en la Casa Blanca por otros cuatro años.

El presidente republicano está siendo desafiado por el candidato del Partido Demócrata Joe Biden, mejor conocido como el vicepresidente de Barack Obama, pero ha estado en la política estadounidense desde la década de 1970. A medida que se acerca el día de las elecciones, las empresas de encuestas intentarán medir el estado de ánimo de la nación preguntando a los votantes qué candidato prefieren.



Realizaremos un seguimiento de esas encuestas aquí y trataremos de averiguar qué pueden y qué no pueden decirnos sobre quién ganará las elecciones. Biden lidera sin duda, las encuestas presidenciales nacionales.



Las encuestas nacionales son una buena guía sobre la popularidad de un candidato en todo el país, pero no son necesariamente una buena forma de predecir el resultado de las elecciones. En 2016, por ejemplo, Hillary Clinton lideró las encuestas y ganó casi tres millones de votos más que Donald Trump, pero aun así perdió, eso se debe a que EE. UU. Usa un sistema de colegio electoral, por lo que ganar la mayor cantidad de votos no siempre le otorga la ventaja en la elección.



Aparte de esa salvedad, Joe Biden ha estado por delante de Donald Trump en la mayoría de las encuestas nacionales desde principios de año. Ha rondado el 50% en los últimos meses y ha tenido una ventaja de diez puntos en ocasiones.



Por el contrario, en 2016 las encuestas fueron mucho menos claras y solo un par de puntos porcentuales separaron a Trump y a su entonces rival Hillary Clinton en varios momentos a medida que se acercaba el día de las elecciones.



¿Qué estados decidirán esta elección? Este sí que es el tema.

Como descubrió la Sra. Clinton en 2016, la cantidad de votos que obtiene es menos importante que dónde los gana. La mayoría de los estados casi siempre votan de la misma manera, lo que significa que, en realidad, solo hay un puñado de estados en los que ambos candidatos tienen posibilidades de ganar.



Estos son los lugares donde se ganarán y perderán las elecciones y se conocen como estados de campo de batalla. O ’swing states’ ’estados que cambian’.

En la siguiente tabla, podemos observar el comportamiento de algunos estados que serán definitorios.



State

BIDEN

TRUMP

Who won in 2016?

Arizona

48.8%

45.7%

Trump by 3.6%

Florida

48.6%

44.1%

Trump by 1.2%

Georgia

46.8%

46.5%

Trump by 5.2%

Iowa

47.2%

45.8%

Trump by 9.5%

Michigan

49.0%

42.8%

Trump by 0.2%

Minnesota

50.4%

41.0%

Clinton by 1.5%

Nevada

49.7%

43.7%

Clinton by 2.4%

New Hampshire

51.8%

43.4%

Clinton by 0.4%

North Carolina

48.3%

46.9%

Trump by 3.7%

Ohio

46.8%

46.2%

Trump by 8.2%

Pennsylvania

51.0%

43.9%

Trump by 0.7%

Texas

45.2%

48.4%

Trump by 9.1%

Virginia

51.3%

40.3%

Clinton by 5.4%

Wisconsin

49.5%

44.0%

Trump



Tabla 1. Source: Real Clear Politics, Associated Press. Last updated: 8 October

Como podemos constatar, las cosas pintan azules (color de los demócratas) y por mucho estos estados que vemos en la tabla anterior, y que comentamos, son estados que oscilan, hay estados como California y Nueva York que siempre son ganados por los demócratas.



En esta ocasión aún en el emblemático estado republicano de Texas, las cosas no pintan tan bien para Trump, que tiene prácticamente un empate técnico.

¿Qué es lo que tiene que hacer la diplomacia mexicana, ante este muy probable resultado?



Marcelo Ebrard debe desde ahora tender puentes visibles y sólidos del más alto nivel con el probable futuro presidente. Hay que recordar que el presidente acudió a USA y su presencia fue utilizada electoralmente por Donald Trump, lo cual no complació a los demócratas.



Yo buscaría a Kamala Harris.

No solamente ganó el debate de la noche del miércoles de una manera aplastante (89%) de acuerdo a la encuesta que hizo el New York Times. Hay que recordar que la probable Vicepresidenta, está a un latido, de un hombre que llegará a la presidencia con 78 años, de convertirse en la mujer más poderosa del mundo.



Kamala Harris, tiene mucho que decir y un gran futuro en la política del vecino país del norte. Si Marcelo tiene aspiraciones presidenciales, esa es una de las rutas que debería de transitar, para afianzar las relaciones mexico-estadounidenses.

Recuerden que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.

JLG