Propuestas y Soluciones

Gallo y Heckler predijeron que una vacuna y una cura [contra el SIDA] estarían disponibles en un par de años. Era el año 1984...

Kary Mullis (1944-), Bioquímico estadounidense, premio Nobel de química en 1993.



Algunos virus llegan para quedarse, otros son controlados totalmente, por ejemplo, el que ocasiona la poliomielitis y el que ocasionaba la viruela, que está completamente erradicada, como ya habíamos mencionado antes en esta columna. Otros llegan para quedarse, como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, que, si no se controla, produce el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.



El actual virus, (un tipo de coronavirus) que produce la COVID-19 o el SARS-CoV 2 (Síndrome Agudo Respiratorio Severo) producido por coronavirus tipo 2, se está tratando de domar. No es tarea fácil, dado que existen hasta seis cepas diferentes de ese virus, pero se tienen muy avanzados los trabajos de la vacuna, especialmente la investigación en Oxford, de los laboratorios AstraZeneca. Ya habíamos mencionado también, que Jair Bolsonaro había logrado un acuerdo con la empresa, para la fabricación y compra de 100 millones de dosis, para ser aplicadas en Brasil. Mientras que el gobierno mexicano había optado por la compra de antivirales rusos (que sirven para el tratamiento, más no para la prevención).



En México, fue el empresario Carlos Slim, el que salió al quite, se asoció con AstraZeneca, para la fabricación de la vacuna (probada ya exitosamente, en fase 3, con 8,000 voluntarios, en Gran Bretaña). Esta producción servirá no tan solo para abastecer las necesidades nacionales, sino la de buena parte de Latinoamérica. La decidida acción de don Carlos ha sido criticada y elogiada al mismo tiempo. Lo critican quien tan solo ve en esto un oportunismo para ganar dinero, lo elogiamos quienes constatamos que tiene la visión y la generosidad, para invertir en la salud pública del pueblo de México. Su decisión es solidaria y subsidiaria, en búsqueda del bien común. ¿Hay algo más encomiable que esto?



Esperamos que la vacuna se empiece a producir en México a finales del presente año, que puedan aplicarse las primeras dosis a los pacientes de riesgo (mayores de sesenta años y con morbilidad) y que, para estas fechas en 2021, toda la población que lo requiera, haya sido vacunada.



Esta será la única manera segura de salir del confinamiento social y que se produzca una verdadera reactivación económica.

Definitivamente es algo que necesitamos, la crisis económica ha pegado en todos los bolsillos, los asaltos empiezan a darse con mayor frecuencia, el día viernes 14 de agosto, con todo y la visita del Presidente López Obrador, asaltaron ’La Fogata’ y a clientes que salieron de Coppel Bahía, donde los clientes acusaron a los cajeros de ser cómplices y de avisar sobre los clientes que salían con efectivo.



Sobre la visita del presidente, hubo una buena comunicación entre el pueblo que quiere al presidente López Obrador y el presidente que quiere al pueblo de Guerrero y especialmente al de Acapulco. La conferencia matutina se convirtió en una larga, pero interesante clase de Historia de México, donde reiteró que Guerrero necesita contar con un buen gobierno.



El único contratiempo que tuvo el Presidente es el bloqueo que sufrió su vehículo por detractores de la Presidente Municipal Adela Román, quienes le impidieron el paso en la cercanía del Parque Papagayo, en un maremágnum de voces airadas, sin ningún respeto a la sana distancia, ni al uso del cubrebocas, los manifestantes, conformados mayoritariamente por prestadores de servicios turísticos en la playa, expresaron su postura.



Tenemos ya un Parque Papagayo inaugurado, al que pocos irán, por el momento. Todo gira alrededor de la pandemia, incluso la manera en que se van a llevar a cabo, las campañas que empezarán (precampañas) en septiembre, y las campañas que comenzarán formalmente en 2021, poco tiempo antes de la elección, como lo marca la ley electoral.



¿Y cuál es la V de la Victoria?

Bueno, resulta que Morena tiene el 50 % de preferencia electoral en el estado de Guerrero. Así que, si selecciona a un candidato que no tenga negativos, seguramente se alzará con el triunfo electoral.



Si el próximo gobierno, realiza un manejo apropiado de la economía, consolida los aciertos del actual, tiene imaginación, audacia, entrega, honestidad y capacidad, la victoria entonces será, no solamente para el candidato, el nuevo gobernador y el partido que lo avale, será para el pueblo de Guerrero.



Una victoria que nos merecemos los guerrerenses, recuerden que solamente Juntos Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.