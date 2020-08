Propuestas y Soluciones

Calumniad con audacia; siempre quedará algo.

Francis Bacon (1561-1626)



En los últimos días, hemos sido testigos de una serie de cortometrajes (videos) que casi podrían ser nominados al óscar por su dramatismo. Bolsas de dinero que llegan a oficinas, de quienes en ese momento fueron legisladores de Acción Nacional, uno de ellos muy cercano (secretario particular) del gobernador de Querétaro, una entidad gobernada por Acción Nacional, y donde las encuestas ubican muy por encima al posible candidato del PAN en ese estado.



Como si de una respuesta a modo se tratara, se presentó después una investigación de Latinus, donde Carlos Loret de Mola, presenta un video, donde se ve al hermano del presidente, recibiendo también recursos, por parte de un antes empresario y hoy funcionario de la administración federal.



El primer video, fue filtrado por gente cercana a Emilio Lozoya. ¿Por qué se permite esto? ¿Funciona para la investigación? No. No funciona, al contrario. Todo lo expuesto de esta manera, violenta el debido proceso y prácticamente elimina el material compartido en redes, como probatorio de un ilícito. Además de que, en estricto sentido, lo que se aprecia es una entrega de una cantidad considerable de efectivo, sin saber, ni el origen, ni el condicionamiento (si es que lo había) ni el destino.



Lo mismo pasa en el segundo video, un sujeto, en un momento cercano al proceso electoral, entrega una cantidad en efectivo, mucho menor que lo visto en el otro video, se deja saber la cantidad, y al parecer se habla de que es parte de una entrega periódica. ¿Hay un ilícito? No. Nada es demostrable. Aquí sí sabemos el origen, dado que se aprecia quien lo entrega, no se habla de ningún condicionamiento, ni de un destino específico. La respuesta fue que fueron recursos, destinados a la campaña, ¿recibir donativos es un ilícito? No.



El hecho es que también en el primer video, pudo tratarse de un donativo. ¿Para qué? No lo sabemos. Campaña, Cruz Roja, Save the Children, alguna iglesia, etc.

¿Qué es lo que en realidad pienso? Lo mismo que pensamos la mayoría de los mexicanos. Que los diputados de Acción Nacional sí recibieron recursos para facilitar la aprobación de la reforma energética, así como el PRD recibió recursos para aprobar la reforma hacendaria (en la cual el PAN votó en contra). En la estrategia del ’Pacto por México’, el presidente Enrique Peña Nieto, construyó una mayoría a modo, para sacar adelante sus propuestas de nación.



¿Esto debería de darse? No. Los diputados y senadores, deben de pensar únicamente en el interés superior de la nación, desgraciadamente el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente (Lord Acton).



Es una pena que esto exista. Pero también es una pena que se exhiba de esa manera, donde parece que la apuesta consiste en demostrar no si un equipo es corrupto o no lo es, sino en quien es más corrupto que el otro. Esto a los ciudadanos de a pie, a los empresarios y profesionistas que pagamos impuestos, nos desilusiona. ¿De qué vale el votar por opciones, si nadie va a soportar, como dijera Álvaro Obregón, un cañonazo de 50,000 pesos?



La gente se cansa. Los ciudadanos queremos realmente que se ponga fin a la corrupción, de tiros y troyanos. No queremos corrupción grande, ni pequeña. Un asesino es el que mata a una persona, como el que mata a diez.



Para el tema de fincar responsabilidades, seguramente todo esto ya prescribió. Solamente nos quedará el mal sabor de boca y el hartazgo de ver a una clase privilegiada (políticos profesionales) que abusan del poder.



A veces, solo a veces, a muchos de los ciudadanos que somos espectadores, cuando somos testigos de este tipo de escándalos, nos dan ganas de tomar el toro por los cuernos y participar, no solamente escribiendo una columna, u opinando desde la academia. Sino imbuirnos en la participación política activa. Realmente creo que pareciera que en ocasiones la política es algo demasiado importante, para dejarla en manos de los políticos. Más aún si dilapidan el poco prestigio que puedan tener, con acciones como las que observamos.



Este tipo de determinaciones no se pueden tomar de manera individual, hay que integrarnos todos, pero el momento es hoy. La posibilidad es ahora, en 2021.



¿Qué opinas querido lector?

¿No crees que es momento de hacer un frente común? ¿No piensas que debemos salir de nuestra zona de confort? ¿No es momento de aportar por nuestro estado de Guerrero y por México?

Yo creo que sí.



Vamos a hacerlo todos, recuerda que solamente Juntos Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.

JLG.