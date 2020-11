Propuestas y Soluciones

La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos"

Kofi Annan, ex secretario de la ONU (1938 -).



A nivel nacional el INE resolvió que de los quince gobiernos estatales que se renovarán en 2021, en al menos siete de ellos, los partidos políticos deberán postular a ciudadanas. Aun cuando el propósito es encomiable, no lo es la forma.



El INE no tiene facultades legislativas, la legislación pertenece exclusivamente al congreso de la unión (cámara de senadores y de diputados), la facultad de iniciativa si puede ser del presidente de la república, de los congresos estatales e incluso ciudadana, pero cualquier ley tiene que ser aprobada directamente por el congreso.



Además, al ser una candidatura única, es ilógico establecer una paridad, entre estados que son soberanos. Afecta también los derechos constitucionales de las y los ciudadanos. Si en un estado, definen que va hombre, las mujeres que quisieran verse postuladas por ese partido, verían afectados sus derechos, si en un estado se define que vaya mujer, los hombres verían afectados sus derechos. Los derechos de votar y ser votado son constitucionales y no pueden abrogarse por acuerdos de ningún organismo, ni siquiera por reformas a la ley. Para ello tendría que modificarse la constitución general de la república.



Hasta el momento, solamente siete mujeres han sido gobernadoras de sus entidades natales, esto debe de resolverse con criterios equitativos, de acuerdo totalmente, pero tiene que hacerse conforme a derecho.



En Guerrero hay mujeres sumamente capaces que podrían encabezar a sus respectivos partidos o coaliciones en la candidatura para el gobierno del estado, la misma alcaldesa, Adela Román, Beatriz Mojica, Claudia Ruiz Massieu, Guadalupe González. Dependerá de los partidos políticos. Realmente debería de depender de los ciudadanos en elecciones primarias, donde todas y todos pudieran participar abiertamente, sin limitar a nadie sus derechos de contender.



En otro tema, se han armado dos alianzas en Guerrero, la que está formada por el PRI y el PRD, y la que está integrada por Morena, PT y el PVEM.



En este momento el marcador parece ser ganador para el equipo del uniforme conformado con los colores guinda, rojo y verde, los tricolores y negro-amarillos tienen cuesta arriba el proceso. Costo del ejercicio de gobierno, del sexenio federal anterior y un PRD que se ha disgregado. No la tienen fácil. Las personalidades podrían imponerse, imaginen a Manuel Añorve como candidato al gobierno estatal y a Ángel Aguirre como candidato a la presidencia municipal de Acapulco, ambos sumados, tuvieron el 98 % de la votación en la elección de 2011 a Gobernador, tienen estructura y saben cómo operarla.



A Morena le saldrá cara la alianza en términos de diputados locales y tal vez en posiciones administrativas al ganar el gobierno estatal, pero le puede ayudar en candidaturas a presidencias municipales, sobre todo en la alianza con el PT. Al gobierno estatal, son tres o cinco puntos los que podrá sumar con esta alianza. Aquí se le apuesta a la imagen del presidente y a la marca MORENA.



Ojalá que las campañas internas sean orientadas a las propuestas y no a la descalificación y menos aún, que la campaña sucia no sea la norma.



En MORENA, se perfilan Pablo Amílcar Sandoval, Félix Salgado Macedonio, Luis Walton Aburto, Beatriz Mojica y Adela Román con posibilidades reales, más el que pueda proponer el PVEM, los suspirantes son muchos más.



Por el PRI Manuel Añorve Baños (el más competitivo) y Mario Moreno Arcos (el que podría encajar mejor en la alianza). Por el PRD, Evodio Velázquez. Sin embargo, es claro que, en esa alianza, el candidato al gobierno estatal, será del PRI.



EL PAN y MC serán invitados a la mesa, pero no cuentan con figuras destacadas que pudieran ser competitivas, Armando Ríos Pitter, que es la mejor carta para el gobierno del estado, que podría tener MC, no lo veo contendiendo por el estado de Guerrero, además, ninguno de los dos partidos tiene estructura sólida.



Los nuevos partidos, tendrán que contender para intentar conservar su registro. Lo cual se ve complejo. De hecho, el PRD y el PVEM podrían perder su registro a nivel nacional en esta contienda.



Ojalá que los partidos políticos postulen a las y los mejores ciudadanos en esta contienda electoral, y recordemos al término de la misma, que todas y todos somos ciudadanos.



Hay que recordar que solamente juntas y Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.



JLG.