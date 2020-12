Propuestas y Soluciones

No voten por el menos malo, sino por el mejor.

Jacque Fresco (Polímata estadounidense (1916-2017).



El proceso electoral ya empezó formalmente. Se definen las alianzas, se abren y se cierran puertas los actores políticos. Somos testigos de guerra sucia, de guerra de memes, de descalificaciones, de insultos, abucheos. No vemos, salvo honrosas y contadas excepciones en los partidos políticos, campañas de propuestas.



Las campañas de actores de los partidos políticos, para posicionarse en las diferentes candidaturas ya empezaron. La que más interesa es la posición más poderosa que está en juego. El gobierno del estado.



En los partidos nacionales con poca presencia en la entidad, como MC y Acción Nacional, han determinado postular candidato (a) propio. En algunos casos, precisamente por la posibilidad de jugar con el tema del género y postular aquí en Guerrero a una mujer, donde tienen nulas posibilidades de ganar. Que mal que se siga pervirtiendo la idea de la adecuada representación genérica y que la mujer tenga que seguir abriéndose paso a contra corriente en la adquisición de los espacios públicos. Pero es entendible. Muchos años de patriarcado, no se borran con buenas intenciones, ni con acuerdos ni resoluciones, Se borran con el tiempo.



En el entendido entonces, que MC y Acción Nacional, no serán factores reales de contrapeso político en el estado, más que de manera marginal y Acción Nacional, será impulsado por su campaña nacional, donde ahí sí, se mantendrá como el partido opositor más sólido y consolidado, con una propuesta alternativa real. Sólo nos queda el análisis de las dos alianzas mayores.



La del PRI y del PRD, producirá un candidato a Gobernador del PRI, el exalcalde Evodio Velázquez Aguirre, aun cuando ya sea precandidato único de su partido, no tiene posibilidades reales de hacerse de la candidatura de unidad. El PRD es un invitado menor en la alianza.



Los tres aspirantes hasta el momento son los siguientes: Manuel Añorve Baños, el de mayor experiencia electoral y probablemente el más competitivo, combativo, dinámico, el Zoon politikon por excelencia de acuerdo a la visión Aristotélica. Sin duda el que tendría mejores posibilidades de enfrentarse en una contienda que será a todas luces, desigual.



La otra opción, de Mario Moreno Arcos, parecería una opción más fácil de acomodar en la dinámica de un PRD donde Ángel Aguirre es un factor relevante. Hay que recordar el apoyo que recibió Aguirre de parte de Mario Moreno en 2011. Y los favores se pagan. Sin embargo también existe una plena recomposición en la relación Aguirre-Añorve y una eventual candidatura de Manuel, serviría para unificar dos fuerzas políticas de gran calado. En 2011 tuvieron prácticamente todos los votos. Claro que los tiempos han cambiado.



Como una tercera vía, apareció la candidatura de Héctor Apreza Patrón, Héctor es alguien sensible, buen negociador, brillante y desde mi punto de vista es el candidato más cercano al gobernador Astudillo. El manejo que hizo de su grupo parlamentario fue impecable, logrando poner en jaque más de una vez, con muchos menos diputados, al partido que teóricamente debió haber impuesto su mayoría. La experiencia de Apreza fue el último valladar del gobernador Héctor Astudillo. Su integración a la contienda, la enriquece, sin duda.



De parte de la coalición gobernante en lo federal, hay varias opciones, quedan reales, cinco. Félix Salgado Macedonio, el más ’popular’ al tiempo que es quien en las encuestas aparece con más negativos, con dos agravantes, la denuncia que sufrió y los negativos que arroja en las encuestas, aunado a que el círculo cercano al presidente de la república, se lo ha presentado como ’ingobernable’. Hay que dejar claro que dados los números que trae Morena, no necesita al candidato más popular, no le aporta más votos, requiere al candidato que le garantice gobernanza, pero nada está escrito.



Luis Walton Aburto, el viejo amigo de Andrés Manuel López Obrador, que en 2018 participó apoyando a otra alianza, podría también ungirse, es un candidato con buenas alianzas en el gabinete y un equipo serio y profesional a su alrededor.



Pablo Amílcar Sandoval, pareciera ser el candidato natural, el más cercano al presidente, el que es visto como al hijo y no como al hermano y que le da una total certidumbre de que su agenda, será la del presidente. Ha logrado formar equipo y estructura, y estos dos puntos son de vital importancia si se quiere ganar no solo una encuesta, sino una elección.



Las dos mujeres. En el caso de que fuera género, vemos a dos mujeres participando, Adela Román Ocampo y Beatriz Mojica Morga, el que la alcaldesa lograra hacerse de la candidatura sería una verdadera sorpresa, además que le resultaría sumamente incómodo, al tener que dejar en su suplencia en el Ayuntamiento, a un personaje que se convirtió en su adversaria, Matilde Testa. Independientemente de que sus números no son los mejores en el municipio de Acapulco, pese a que ha tenido a colaboradores fieles y capaces, como es el caso del actual secretario general del Ayuntamiento, el Dr. Ernesto Manzano Rodríguez.



La otra mujer, es una de las personas con mayor formación académica, con experiencia electoral y que logró transitar al igual que Luis Walton, de la alianza de 2018, PAN-PRD-MC, al apoyo al actual partido en el poder. Nos referimos a Beatriz Mojica, en todas las encuestas siempre resultó ser la mujer mejor posicionada. Y tiene el respaldo nacional de un aliado de MORENA, el PT. Está siendo considerada en la encuesta y si el tema se resuelve por género, pareciera la opción más obvia.



Finalmente, los candidatos se encuentran por cruzar el Rubicón. Sólo les queda decir: Allea jacta est (La suerte está echada) y cruzar el río. Roma les espera con los brazos abiertos.



Ojalá que recuerden que tienen que mantener la unidad. Tiros y troyanos, porque solamente Juntos Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.

JLG.