Propuestas y Soluciones

Los caminos de la lealtad, son siempre rectos. Charles Dickens (Escritor británico 1812-1870)



¿Quién es Pablo Amílcar? ¿Por qué es la opción? Creo que todos tenemos claro, que Guerrero, necesita un cambio de paradigmas, un recambio generacional, de mujeres y hombres que, alejados de los viejos cacicazgos, se eternizan en la búsqueda de las candidaturas, como si no hubiera nadie más, con la capacidad, la entrega y preparación suficiente, para poder contender.



En Pablo, tenemos al candidato más joven que participa en esta contienda, más joven incluso que Beatriz Mojica Morga, quien ya contendió también por la posición del gobierno estatal, al igual que Pablo, curiosamente, cuando MORENA era un partido emergente, no había una fila larga (que llegara hasta Xaltianguis, como dijo el Dr. Rogelio Ortega, mi maestro) de aspirantes al gobierno estatal, y los mismos que hoy lo buscan, en el partido hoy en el poder, son los que se encontraban o en otros partidos o en otras ocupaciones y no consideraban viable el participar por MORENA. Hoy sí, aspirantes es lo que sobra.



Pablo cuenta con tradición y linaje, su abuelo, su padre, su tío, su hermana, todos ellos luchadores de izquierda. Pertenece a una familia donde el adoctrinamiento ideológico venía de la mano de los progenitores, acompañado con una fuerte dosis de valores morales, principios, decencia. Familias y generaciones enteras, que jamás se enriquecieron pactando con el poder, y que mantuvieron incólume su postura opositora al viejo régimen, siendo ejemplo de congruencia y libertad de pensamiento.



Pablo es un político, economista y activista mexicano, hijo del político Pablo Sandoval Ramírez e Irma del Carmen Ballesteros Corona y nieto del luchador social Pablo Sandoval Cruz, y hermano de Irma Eréndira Sandoval, quien es titular de la Secretaría de la Función Pública.



Es diputado con licencia en la LXII Legislatura al H. Congreso del Estado de Guerrero, fue coordinador del grupo Parlamentario de Morena y Presidente de la Junta de Coordinación Política (2018) Es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con estudios de doctorado en la Universidad de Yale. Fungió como delegado del gobierno federal, en el estado de Guerrero.



Fue miembro del Partido de la Revolución Democrática, de cuya dirección nacional llegó a ser miembro, fungiendo como secretario de organización nacional. Fue delegado nacional del CEN del PRD en la campaña para el gobierno de Guerrero y el estado de México en 2005. Ha sido también relevante su participación en el caso de la desaparición forzada en Iguala de 2014.



En el sector público, Sandoval Ballesteros se ha desempeñado como director de Control y Evaluación en el Gobierno del Distrito Federal y formó parte del Consejo de Asesores de Andrés Manuel López Obrador en 2003, cuando éste era jefe de Gobierno.



Durante la campaña presidencial de 2006, fue coordinador de Andrés Manuel López Obrador para el estado de Guerrero, y en 2012 se integró a la Coordinación Nacional de Atención a Organizaciones Civiles.



En 2012, funda y dirige la Organización "Todos Contamos", primera organización de observación ciudadana que estuvo en litigio contra partidos políticos mexicanos por ocultar propaganda electoral, siendo el resultado del mismo dos multas impuestas por las autoridades electorales.



El 14 de diciembre de 2014 fue elegido promotor de la soberanía nacional de Morena en Guerrero. Por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), (dirigido por Andrés Manuel López Obrador), fue candidato a Gobernador en las Elecciones estatales de Guerrero de 2015.

De 2015 a 2018 fungió como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero.



¿Hay alguien más vinculado a MORENA? ¿Alguien más cercano al Presidente? No lo creo. Guerrero necesita capacidad, preparación profesional, no podemos arriesgarnos a una aventura electoral, necesitamos certidumbre, de que quien gane, contará con la capacidad y la madurez necesaria (madurez que en ocasiones no se adquiere, aunque se pierda la juventud). Necesitamos gobernanza, el presidente de la república requiere tener a alguien confiable, con formación académica, experiencia y con el que fluya una relación de empatía.



Guerrero necesita a alguien cercano al presidente. Urgentemente necesitamos recursos de manera prioritaria. Planes y programas hay muchos, que se le pueden hacer llegar al futuro gobernador, pero requerimos que tenga la capacidad de gestoría, ante la presidencia de la república, para que estos planes, puedan aterrizar en políticas públicas.



Quienes conocemos personalmente a Pablo Amílcar, sabemos que es una persona sencilla, afable, cordial, con los pies bien puestos sobre la tierra, joven, dinámico, sin vicios. Es un hombre joven y al tiempo con experiencia, que bien puede sacar adelante a nuestro estado, si cuenta con el apoyo solidario de los guerrerenses.



Pareciera que lo más complejo en este momento, es hacerse de la candidatura de su partido, el 74 % de aprobación que tiene el presidente de la república en Guerrero, hace ver que la campaña constitucional, será algo parecido a un desfile triunfal. De cualquier manera, no hay que confiarse, hay competidores de peso en el frente común que han establecido otros partidos y por ahora, hay adversarios del mismo partido, que desean lograr que su proyecto sea el que prevalezca.



Morena, va a resolver su candidatura interna, con una encuesta, la cual se debe estar llevando a cabo en estos momentos.



Si alguien me preguntara a mí, yo definitivamente me inclinaría por Pablo Amílcar Sandoval, porque creo que es un hombre decente, con vocación de servicio. Guerrero se merece un gobernante comprometido.



Esperemos también, que sus hoy adversarios se sumen, una vez que la determinación sea tomada. Ya que si no es así otros pueden intentar aplicar la máxima de Julio César: ’Divide et impera’. Recordemos que solamente JUNTOS, LOGRAMOS GENERAR: Propuestas y Soluciones.

JLG.