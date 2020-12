Propuestas y Soluciones

Jorge Laurel González



El buen general sabe vencer, pero también sabe no abusar de su victoria.

Sun Tzú (General chino fl. Probablemente entre el siglo III y VIII a.C.).



El 14 de diciembre Joe Biden fue designado presidente electo por el colegio electoral con 306 votos, superando con 36, los 270 necesarios de los 538 posibles. El presidente Trump y sus seguidores, han seguido una batalla postelectoral, descalificando la elección y acusándola de fraudulenta, en un intento sin sentido, ya que no tiene posibilidad alguna de tener éxito, pero que si daña de una forma importante la credibilidad internacional e interna del sistema democrático estadounidense que siempre se ha caracterizado por autodesignarse como campeones de la democracia. A Donald Trump, nada de esto le importa y pareciera que, de la misma manera que no fue un buen presidente, tampoco será un buen expresidente.

¿Qué hara Joe Biden ganando? Ha anunciado que uno de sus primeros decretos, será el uso obligatorio del cubrebocas. Las evidencias clínicas y el diferencial entre los países que lo usan de manera compulsiva, contra los que lo usan ocasionalmente, son abrumadoras. También ha anunciado el regreso al cumplimiento del Acuerdo de París, la reincorporación de USA a la OMS, y la relajación de medidas coercitivas, contra algunas empresas (Huawei, por ejemplo). Pareciera que los Estados Unidos vuelven a tomar el rumbo que habían perdido, para intentar recuperar su liderazgo internacional. En el ámbito que nos debe de preocupar, que es la relación con México, y el tema migratorio, ha dejado claro que regularizará la permanencia de al menos 11 millones de indocumentados y atenderá el tema de los dreamers, así como de los niños que fueron separados de sus familias. Joe Biden tendrá un reto monumental, un USA con la peor caída económica de las últimas décadas y con la crisis sanitaria, además que dado el discurso fundamentalista de Trump, con una población sumamente dividida. El presidente de 78 años, no tendrá una tarea fácil. Esperemos que sus acciones sean en bien de su país, pero, sobre todo, redunden también en beneficio de México.

El relevo en la Embajada ya está propuesto, falta el trámite senatorial, para que Esteban Moctezuma Barragán, ex Secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, ex Director General de Fundación Azteca y quien ya presentó licencia a la Secretaría de Educación, asuma como representante del gobierno de México ante nuestro vecino del norte. No se manda una carta menor. Se manda a un peso completo, que, si tiene una buena comunicación y cercanía con Marcelo Ebrard, lo cual, facilitará su encomienda. Una buena señal para los demócratas ahora en el poder.

La carta, respetuosa, formal que ha enviado nuestro presidente, busca que la relación fluya libremente hacia mejores entendimientos. Seguramente así será.

En el tema municipal, aunque determinado por el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, la gala pirotécnica de fin de año, se cancelará. Triste, tal vez, más sin duda es una medida adecuada, se calcula que cerca de 300,000 personas se reunían en la playa para disfrutar del espectáculo, pensar que podría controlarse a este tumulto, sería ridículo, sobre todo bajo el influjo del alcohol, como seguramente estaría un buen porcentaje de ellos. Así que toda medida que facilite el que los ciudadanos se queden en casa, es acertada. Los turistas que vendrán lo harán con gala o sin gala. Ojalá que quienes vengan, atiendan los protocolos necesarios, para que no haya contagios. O sean reducidos a un mínimo. Los prestadores de servicios turísticos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance, para proporcionar seguridad a nuestros visitantes. También requeriremos que ellos pongan de su parte, que asumamos con disciplina nuestras limitaciones en esta ’nueva normalidad’.

Por último, el jueves al mediodía, se convocó a los aspirantes de MORENA al gobierno del estado a una reunión, donde se les informó que se llevarían a cabo dos encuestas más. Ante la convocatoria, empezaron las posturas triunfalistas de todos los actores. No hubo determinación anunciada.

Creo que el CEN de Morena, lo que hizo, (sabiamente) fue amarrar a todas y a todos, para evitar que haya desbandadas y que, si se da alguna, esta sea deslegitimada, aunque se filtra que el Senador con licencia, encabezó las encuestas (como ha sido hasta este momento) en el tema de conocimiento de nombre, también se conoce que es quien más negativos tiene, en las mismas encuestas, lo que favorece a los otros dos aspirantes fuertes, Pablo Amílcar Sandoval y Luis Walton Aburto. A Luis, le sigue pesando su participación en 2018 al lado de Anaya, con la militancia de Morena y probablemente en el ánimo del equipo cercano al presidente.

La posibilidad de Beatriz Mojica o Adela Román, se reduce a que decidieran que fuera una candidata mujer. Por ello encuestarán para obtener seis nombres, tres hombres y tres mujeres.

En el equipo del Toro, sienten que están alargando la agonía, y que el torero en esta ocasión, viene armado con el sable, que hundirán a fondo. ¿Qué harán si no es candidato Félix? Depende de lo que Félix obtenga y de su disciplina partidista.

La lectura de la no resolución el día jueves 17, es de que, al CEN de MORENA, no le preocupa, una pamplonada, finalmente el toro está encajonado.

El escenario lo vemos positivo, para el candidato más joven, Pablo Amílcar Sandoval. Ojalá que independientemente de la nominación, logren resultar unidos, recordemos que solamente Juntos Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.



JLG.